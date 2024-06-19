瑞士意大利语区居民面对衰老态度超然 

一项调查显示，年华老去这件事对于瑞士南部居民的意义远胜于对其他地区。
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一项调查显示，年华老去这件事对于瑞士南部居民的意义远胜于对其他地区。
由医疗保险公司Sanitas资助的一项研究发现，瑞士意大利语区提契诺州59%的居民认为，年华的慢慢逝去是重要的人生体验。
在瑞士德语区，该比例仅为42%，法语区比例略高，为44%。
据统计，提契诺州居住的老年人比瑞士其他地区更多。在提契诺州，每10万居民中，百岁及百岁以上的老人有42位；而瑞士全境的平均水平为22人。
总体而言，43%的30岁以下受访者表示，活得尽量长寿很重要或非常重要。该比例在60岁以上年龄组中略高，为45%。
衰老的负面形象
据调查显示，衰老在瑞士人心目中形象不佳。不愿变老的人明显占多数(56%)。唯独提契诺州与众不同：在这个意大利语区，65%的受访者期待渐渐老去。
这份健康预测研究的结论已收录在6月18日出版的《健康预测——健康长寿的秘诀》一书中。大约2000名18到74岁的居民参与了本次年度调查。
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