立足瑞士 报道世界
登录
新闻
生活&养老

瑞士意大利语区居民面对衰老态度超然 

在瑞士南部的提契诺州，59%的居民表示，慢慢感受年华逝去是重要的人生体验，65%的人期待变老。
在瑞士南部的提契诺州，59%的居民表示，慢慢感受年华逝去是重要的人生体验，65%的人期待变老。 Keystone/ Carlo Reguzzi

一项调查显示，年华老去这件事对于瑞士南部居民的意义远胜于对其他地区。 

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

一项调查显示，年华老去这件事对于瑞士南部居民的意义远胜于对其他地区。 

由医疗保险公司Sanitas资助的一项研究发现，瑞士意大利语区提契诺州59%的居民认为，年华的慢慢逝去是重要的人生体验。 

在瑞士德语区，该比例仅为42%，法语区比例略高，为44%。 

据统计，提契诺州居住的老年人比瑞士其他地区更多。在提契诺州，每10万居民中，百岁及百岁以上的老人有42位；而瑞士全境的平均水平为22人。 

总体而言，43%的30岁以下受访者表示，活得尽量长寿很重要或非常重要。该比例在60岁以上年龄组中略高，为45%。 

衰老的负面形象 

据调查显示，衰老在瑞士人心目中形象不佳。不愿变老的人明显占多数(56%)。唯独提契诺州与众不同：在这个意大利语区，65%的受访者期待渐渐老去。 

这份健康预测研究的结论已收录在6月18日出版的《健康预测——健康长寿的秘诀》一书中。大约2000名18到74岁的居民参与了本次年度调查。 

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
68
78 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
12
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
9
34 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

路透新闻研究所今年的《数字新闻报告》(Digital News Report)指出，人们不再关注新闻的主要原因之一是铺天盖地的信息量。

相关内容

越来越多的瑞士人不再关注新闻

此内容发布于 路透《数字新闻报告》显示，越来越多的瑞士人正在主动远离新闻，36%的瑞士人至少在某些时候不看新闻。

更多阅览 越来越多的瑞士人不再关注新闻
瑞士邮政储蓄银行(Postfinance)首席执行官是公共部门收入最高的人。

相关内容

瑞士公共部门首席执行官薪酬持续上涨

此内容发布于 与政府紧密相关的9家企业及机构的高管去年的薪酬超过了50万瑞郎(约合人民币408万)，人数较前一年多了一位。瑞士邮政储蓄银行首席执行官Hansruedi Köng收入(不含职业养老金缴费)最高。

更多阅览 瑞士公共部门首席执行官薪酬持续上涨
瑞士联邦政府官员宣布了有关故意压低工资、工资倾销和虚假自主就业问题的调查结果。

相关内容

瑞士五分之一的雇佣关系存在劳动法违规行为

此内容发布于 一份政府报告指出，在一项针对瑞士雇员的调查中，大约五分之一的案例显示瑞士在薪酬及工作条件方面存在违规做法。瑞士雇主在雇佣外籍员工时还存在工资倾销行为。

更多阅览 瑞士五分之一的雇佣关系存在劳动法违规行为
圣加仑大学

相关内容

瑞士女性更容易获得大学文凭

此内容发布于 联邦统计局(FSO)近日透露，就瑞士而言，如今年轻女性拥有高等学历文凭的比例超过了年轻男性。

更多阅览 瑞士女性更容易获得大学文凭
买还是租？在瑞士哪个都不便宜。

相关内容

在瑞士买房比租房更划算

此内容发布于 瑞银集团(UBS)的一项研究预测，随着抵押贷款利率的降低和租房价格的上涨，到2025年初可能会出现对买房者更有利的情况。

更多阅览 在瑞士买房比租房更划算
超过90%的瑞士成年人计划在2024年至少旅行一次，超过半数的人打算至少旅游三次。

相关内容

瑞士人的“旅游热”

此内容发布于 瑞士人热衷出国游。尽管生活成本和通货膨胀一再上涨，今年绝大多数瑞士人仍有至少一次度假计划。

更多阅览 瑞士人的“旅游热”

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
une poignée de gélules

相关内容

长生不老药：瑞士处在市场前沿

此内容发布于 在技术进步的加持之下，越来越多的初创企业及私人诊所向顾客承诺可将健康寿命延长近20年。这一新的“长寿市场”正在蓬勃发展，尤其是在洛桑和瑞士德语区。

更多阅览 长生不老药：瑞士处在市场前沿
people on bench

相关内容

瑞士的健康预期寿命在不断增长

此内容发布于 近日一项最新研究发现，十年间，瑞士男性的人均健康预期寿命提高了2.1岁，女性则平均提高了1.5岁。

更多阅览 瑞士的健康预期寿命在不断增长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团