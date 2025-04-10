瑞士房地产价格持续上涨

2025年第一季度，瑞士自住物业价格持续上升。但根据周二(4月8日)发布的一项价格指数，各地区涨幅差异明显。
此内容发布于
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
瑞士赖费森银行(Raiffeisen Switzerland)首席经济学家弗雷迪·哈森梅尔(Fredy Hasenmaile)表示：“年初自住物业价格涨势明显加快。随着融资成本近期下降，自住房的需求大幅上升。在利率有望长期保持低位的背景下，尽管国际局势仍存在诸多不确定性，瑞士房地产市场的价格涨势可能在今年继续加快。”
与去年第四季度相比，独栋住宅价格上涨了2.2%；公寓价格则上涨了0.7%。与2024年第一季度相比，独栋住宅价格上涨了5%，自住公寓上涨了3.5%。
在过去一年内，涨幅最大的为瑞士南部(+8.4%)和东部地区(+8%)的独栋住宅。相比之下，瑞士法语区(-0.1%)和日内瓦湖地区(-0.8%)的房价则略有下降。就自住公寓而言，中部地区(+4.6%)和东部地区(+4.2%)的价格同比涨幅最大。
该价格指数基于赖费森银行和瑞士房地产数据池(SRED)提供的数据，后者追踪瑞士自住住宅市场的价格趋势。
相关内容
相关内容
瑞士人不爱买房爱租房
此内容发布于
在瑞士，大多数人住在租来的住宅中，这在欧洲毫无疑问也是比较少见的现象。而这种情况对瑞士人的日常生活、环境、政策以及租赁法都会产生影响，但并非总是正面影响。
更多阅览 瑞士人不爱买房爱租房
卖方预期提高
根据Immoscout在线平台上发布的房地产广告数据，3月份卖方开出的每平方米价格也有所上调。
无论是独栋住宅还是共有产权公寓，价格均有所上涨。在过去一年中，独栋住宅的每平方米价格上涨了3.1%，达7683瑞郎(约合人民币6.17万元)；公寓的每平方米价格则上涨了3.3%，达到8980瑞郎(约合人民币7.21万元)。按月计算，3月初至月底，涨幅分别为1.3%和1%。
不过，各地价格走势差异依然显著。中部地区的涨幅最为明显，3月底的独栋住宅价格较月初骤升5.2%，公寓则上涨了2%。在巴塞尔和苏黎世地区，独栋住宅价格分别上涨了1.5%和2.2%，而公寓价格几乎没有变化。
而在瑞士中部高原地区和提契诺州，价格走势则较为平稳，部分地区甚至出现房价下跌。在日内瓦湖区，独栋住宅价格在一个月内上涨了0.1%，公寓价格则上涨了1.6%。
相关内容
相关内容
2024年瑞士房价：整体上涨，但各地有别
此内容发布于
2024年，瑞士整体住房价格略有上涨。但是，想买房也不要气馁：瑞士房价涨幅因地区而异，在有些地区买房甚至变得更便宜。
更多阅览 2024年瑞士房价：整体上涨，但各地有别
相比之下，2024年中国房地产市场经历了显著的低迷。根据中国国家统计局数据外部链接，2024年全国房地产开发投资额同比下降10.6%，新建商品房销售面积减少12.9%。尽管政策支持力度加大，但分析人士认为，中国房地产市场的全面复苏仍需时日外部链接，预计要到2026年才能实现价格稳定。
相关内容
瑞银安思杰成欧洲“最贵”银行家
此内容发布于
瑞银集团(UBS)首席执行官安思杰(Sergio Ermotti)在2024年成为全欧洲收入最高的大型银行掌门人。
更多阅览 瑞银安思杰成欧洲“最贵”银行家
相关内容
不良饮食促使瑞士慢性病高发
此内容发布于
据联邦食品安全办公室(OSAV)称，瑞士有220万人受到非传染性疾病影响，其中部分原因是饮食结构不均衡。
更多阅览 不良饮食促使瑞士慢性病高发
相关内容
瑞士暂不对美方关税措施进行反制
此内容发布于
瑞士联邦政府做出决定，不对美国向瑞士商品征收的高额关税立即采取反制措施。
更多阅览 瑞士暂不对美方关税措施进行反制
相关内容
2024年旅居海外的瑞士人数增长1.6%
此内容发布于
2024年旅居海外的瑞士人数达到82.67万，较上年增长1.6%。多数人拥有多重国籍，尤其在拉丁美洲和北美地区更为普遍。退休瑞士人偏好定居泰国、葡萄牙和西班牙等国家。
更多阅览 2024年旅居海外的瑞士人数增长1.6%
相关内容
特朗普对瑞士商品加征31%的关税
此内容发布于
美国总统唐纳德·特朗普宣布对瑞士进口商品加征31%的关税。
更多阅览 特朗普对瑞士商品加征31%的关税
相关内容
世界经济论坛上行纳粹礼，一名瑞士警察被开除
此内容发布于
巴塞尔城市州警察局的一名员工因在达沃斯举行的世界经济论坛(WEF)上做出希特勒敬礼，近日被警方解雇。这一丑闻进一步加剧了该警察机构的内部危机。
更多阅览 世界经济论坛上行纳粹礼，一名瑞士警察被开除
相关内容
瑞士每12人就有1人处于贫困线以下
此内容发布于
瑞士2023年的贫困率保持稳定，为8.1%。受贫困影响最严重的群体包括独居人士、有年幼子女的单亲家庭、失业者以及学历较低者。
更多阅览 瑞士每12人就有1人处于贫困线以下
相关内容
中国电动汽车比亚迪正式进入瑞士市场
此内容发布于
中国电动汽车制造商比亚迪(BYD)正式进军瑞士市场。这家全球最大的电动汽车制造商计划在今年年底前，在瑞士建立一个涵盖15个销售点的经销网络。
更多阅览 中国电动汽车比亚迪正式进入瑞士市场
相关内容
瑞士愚人节：不算玩笑的玩笑
此内容发布于
四月一日，在民风淳朴的瑞士，媒体还是发布了一些让人啼笑皆非、看似当真，又似玩笑的新闻。是真是假，这里选取一些，请你分辨。
更多阅览 瑞士愚人节：不算玩笑的玩笑
相关内容
中国电影《狗阵》荣获弗里堡国际电影节大奖
此内容发布于
第39届弗里堡国际电影节(FIFF)圆满落幕，观众人数创下新高。中国电影《狗阵》获得2025年主竞赛单元大奖，另一部中国影片《我的朋友安德烈》荣获评审团特别奖。
更多阅览 中国电影《狗阵》荣获弗里堡国际电影节大奖
阅读更多
相关内容
房价高企的背后：苏黎世街区“绅士化”如何改写城市命运？
此内容发布于
在全球范围内，旧金山、伦敦等大都市已经成为高房价的代名词，而苏黎世如今也加入了这个行列——高档住宅、商业化街区、被挤出城市核心区的原住民，这一切似乎正在成为全球城市化的“标配问题”。
更多阅览 房价高企的背后：苏黎世街区“绅士化”如何改写城市命运？
相关内容
在瑞士，想买房，没遗产……
此内容发布于
为了购买住房，瑞士人常常要靠遗产。但遗产往往来得太迟…… 随着房地产价格的持续上涨，凑钱购房变得越来越困难。
更多阅览 在瑞士，想买房，没遗产……
相关内容
在瑞士买房越来越难
此内容发布于
根据瑞士人寿(Swiss Life)的一项调查显示，瑞士人购买第一套房产的时间平均比法国人晚17年；比德国人晚14年。
更多阅览 在瑞士买房越来越难
相关内容
2024年瑞士房价：整体上涨，但各地有别
此内容发布于
2024年，瑞士整体住房价格略有上涨。但是，想买房也不要气馁：瑞士房价涨幅因地区而异，在有些地区买房甚至变得更便宜。
更多阅览 2024年瑞士房价：整体上涨，但各地有别
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。