瑞士房地产价格持续上涨

住房价格的上涨在加快。 Keystone-SDA

2025年第一季度，瑞士自住物业价格持续上升。但根据周二(4月8日)发布的一项价格指数，各地区涨幅差异明显。

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瑞士赖费森银行(Raiffeisen Switzerland)首席经济学家弗雷迪·哈森梅尔(Fredy Hasenmaile)表示：“年初自住物业价格涨势明显加快。随着融资成本近期下降，自住房的需求大幅上升。在利率有望长期保持低位的背景下，尽管国际局势仍存在诸多不确定性，瑞士房地产市场的价格涨势可能在今年继续加快。”

与去年第四季度相比，独栋住宅价格上涨了2.2%；公寓价格则上涨了0.7%。与2024年第一季度相比，独栋住宅价格上涨了5%，自住公寓上涨了3.5%。

在过去一年内，涨幅最大的为瑞士南部(+8.4%)和东部地区(+8%)的独栋住宅。相比之下，瑞士法语区(-0.1%)和日内瓦湖地区(-0.8%)的房价则略有下降。就自住公寓而言，中部地区(+4.6%)和东部地区(+4.2%)的价格同比涨幅最大。

该价格指数基于赖费森银行和瑞士房地产数据池(SRED)提供的数据，后者追踪瑞士自住住宅市场的价格趋势。

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卖方预期提高

根据Immoscout在线平台上发布的房地产广告数据，3月份卖方开出的每平方米价格也有所上调。

无论是独栋住宅还是共有产权公寓，价格均有所上涨。在过去一年中，独栋住宅的每平方米价格上涨了3.1%，达7683瑞郎(约合人民币6.17万元)；公寓的每平方米价格则上涨了3.3%，达到8980瑞郎(约合人民币7.21万元)。按月计算，3月初至月底，涨幅分别为1.3%和1%。

不过，各地价格走势差异依然显著。中部地区的涨幅最为明显，3月底的独栋住宅价格较月初骤升5.2%，公寓则上涨了2%。在巴塞尔和苏黎世地区，独栋住宅价格分别上涨了1.5%和2.2%，而公寓价格几乎没有变化。

而在瑞士中部高原地区和提契诺州，价格走势则较为平稳，部分地区甚至出现房价下跌。在日内瓦湖区，独栋住宅价格在一个月内上涨了0.1%，公寓价格则上涨了1.6%。

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相比之下，2024年中国房地产市场经历了显著的低迷。根据中国国家统计局数据外部链接，2024年全国房地产开发投资额同比下降10.6%，新建商品房销售面积减少12.9%。尽管政策支持力度加大，但分析人士认为，中国房地产市场的全面复苏仍需时日外部链接，预计要到2026年才能实现价格稳定。