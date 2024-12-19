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瑞士房地产市场：不是不想买，只恨价太高

瑞士房价的上涨抑制了住房市场的需求。
瑞士房价的上涨抑制了住房市场的需求。 Keystone-SDA

瑞士的房地产市场近期略有放缓。但这并非由于供应量增加，而是因为价格上涨，从而抑制了需求。

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瑞士联邦住房局(FHO)上周宣布，需求放缓不仅发生在自住房市场，租赁房市场亦是如此。受影响的不只是低收入家庭，也包括越来越多的中下层和中上层家庭。对低收入家庭来说，入住时租金总额占家庭总收入的比例已过一半。而对中下层家庭而言，其比例则占到三分之一。单人家庭的搬家率较低即反映了这一点。

根据《住房市场监测》报告(Housing Market Monitor)，住房短缺主要影响到瑞士中部阿尔高州、苏黎世市周边地区和瑞士东部地区。山区情况尤为令人担忧，伯尔尼高原、格劳宾登和上瓦莱州都面临着市场紧缩的问题。汝拉和提契诺地区住房供应量则很充足。

住房局预计，中短期内市场形势不会随家庭数量的急剧增加而迅速好转。拟建住房量显示出新公寓数量增长的不足。而居住空间密集化的进展几乎跟不上当前人口增长的速度。即使家庭数量增长较低，预期的住宅增长也无法满足需求。2022年约有47万户家庭搬迁，可供选择的公寓总数刚刚超过50万套。而2023年可供选择的公寓总数则约为46万套。

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