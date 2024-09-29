瑞士残疾人更好的生活方式？

一项旨在为瑞士残疾人提供更多生活选择的公民动议已收集到足够数量的有效签名，即将付诸全国公投。

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动议发起者称，瑞士大约有170万残疾人。他们表示，在日常生活中，这些人在住房、工作或公共交通方面经历了多种形式的歧视。该动议呼吁联邦政府和各州采取具有约束力的措施，以促进权利平等。

瑞士于2014年4月批准了2006年通过的《联合国残疾人权利公约》(United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities)，承诺“消除残疾人面临的障碍，保护他们免受歧视，并促进社会对残疾人的包容和平等”。

然而，动议发起者背后的团体声称，瑞士在履行条约规定的义务方面做得还不够。这些团体包括Agile.ch、瑞士国际特赦组织(Amnesty International Switzerland)、Inclusion Handicap、直接民主基金会(Foundation for Direct Democracy)和Tatkraft。

选择如何以及在哪里生活

该公民动议要求残疾人，也包括那些依赖他人支持的残疾人，能够选择如何、以及在哪里生活。虽然瑞士残障人士在家中的辅助生活已经可行，但发起者认为现有的服务还远远不足。

该动议内容并没有涉及如何为不断增加的残障人士居家辅助提供资金，而一些保守派政治家担心如果动议一旦通过，政府将难以负担这部分支出。

瑞士公共电视台SRF采访了两名轮椅使用者，询问他们对独立生活的看法。

(编译自英文：樊华/yz)