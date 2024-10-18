瑞士每年有近200人死于运动事故

瑞士每年平均有185人在运动中死亡。根据瑞士事故预防委员会(Swiss Council for Accident Prevention)的数据，大多数致命的体育事故发生在山地运动中，其次是雪地和水上运动。
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瑞士体育运动委员会在10月15日的报告指出，在过去24年里，瑞士共有4400多人死于运动事故。平均每年死亡人数为185人，不同年份的数字差别很大。
数字差异的原因主要源于天气：几乎所有致命的事故都发生在室外。在天气多晴朗的年份，去户外运动的人更多，发生的事故也更多。
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到目前为止，山地运动中的致命运动事故最多：平均每年有84人因此丧生。此外，每年还有数十人死于雪上运动(38人)和水上运动(31人)。瑞士事故预防委员会指出，山地、雪地和水上运动在瑞士特别受欢迎，因此经常参与的人也很多。
除马术运动外，在所有运动项目中，男性死亡人数明显较多，占82%。瑞士事故预防委员会指出，男性参与某些运动的频率高于女性，而且通常更愿意冒险。该委员会指出，重要的是要根据自己的体能和技术能力进行运动，确保合适的装备，并在产生怀疑时停下休息，甚至中止运动。
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