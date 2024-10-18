瑞士每年有近200人死于运动事故

瑞士平均每年有185人在运动中死亡。 Keystone-SDA

瑞士每年平均有185人在运动中死亡。根据瑞士事故预防委员会(Swiss Council for Accident Prevention)的数据，大多数致命的体育事故发生在山地运动中，其次是雪地和水上运动。

2 分钟

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

瑞士体育运动委员会在10月15日的报告指出，在过去24年里，瑞士共有4400多人死于运动事故。平均每年死亡人数为185人，不同年份的数字差别很大。

数字差异的原因主要源于天气：几乎所有致命的事故都发生在室外。在天气多晴朗的年份，去户外运动的人更多，发生的事故也更多。

相关内容

相关内容 死亡谷：瑞士人对待极限运动的态度是否过于宽容？ 此内容发布于 瑞士每年会迎来成千上万爱好极限运动的游客，但对其中一些人而言竟是踏上了一条不归路。为什么有观点认为，禁绝此类运动会令情况进一步恶化？ 更多阅览 死亡谷：瑞士人对待极限运动的态度是否过于宽容？

到目前为止，山地运动中的致命运动事故最多：平均每年有84人因此丧生。此外，每年还有数十人死于雪上运动(38人)和水上运动(31人)。瑞士事故预防委员会指出，山地、雪地和水上运动在瑞士特别受欢迎，因此经常参与的人也很多。

除马术运动外，在所有运动项目中，男性死亡人数明显较多，占82%。瑞士事故预防委员会指出，男性参与某些运动的频率高于女性，而且通常更愿意冒险。该委员会指出，重要的是要根据自己的体能和技术能力进行运动，确保合适的装备，并在产生怀疑时停下休息，甚至中止运动。