瑞士法院裁决：只有母亲在堕胎案件中拥有法律发言权 

瑞士最高法院近日就一起有关堕胎的起诉作出了裁决，男方起诉其前女友在怀孕晚期终止妊娠，法院裁决不利于男方。
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在瑞士，如果堕胎发生在怀孕的前十二周内是合法的。如果女性在此之后堕胎，她将面临最多三年的监禁——除非她被认为处于紧急情况下。
一名来自瑞士弗里堡州的男子举报其前女友进行晚期堕胎，而医生确认该女性处于心理困境中，公共检察官办公室因此撤销了案件。
然而，该男子将此案一直上诉到联邦法院。他认为，作为未出生胎儿的父亲，根据法律定义，他是“受害者”。
瑞士最高法院则持不同意见：法院表示，禁止晚期堕胎是为了保护未出生的孩子，而不是涉事的男性。由于胎儿在出生前没有法律人格，父亲不能被视为受害者。因此，弗里堡的这名男子不能提起诉讼。
巴塞尔大学法律教授比詹·法泰-莫哈达姆(Bijan Fateh-Moghadam)表示：“男性在这件事上的地位极其弱势，是否终止妊娠的决定权完全在母亲。”
父亲也不需要参与晚期堕胎的决定。法律学者认为，法律保护母亲不受伴侣压力是正确的。
国际特赦组织瑞士分部(Amnesty International Switzerland)也持相同观点。“任何第三方都无权反对孕妇的决定，”宣传员西里尔·于吉诺(Cyrielle Huguenot)表示。这完全取决于孕妇自己的决定。
国际特赦组织甚至希望堕胎可以完全去刑事化，这样女性即使在晚期终止妊娠也不会受到处罚。然而，这是一个必须通过政治手段解决的问题。与此同时，联邦法院的判决仅仅澄清了如果有关机构认定堕胎合法，父亲无权干预。
这一决定也得到了瑞士男性和父亲相关组织联合会的欢迎。
该组织的执行董事马库斯·特讷特(Markus Theunert)表示：“这一判决是正确的——实际上，没有其他选择。”联合会理解父亲希望拥有发言权的愿望。然而，“唯一能够确保父亲拥有发言权的方法必然涉及到男性决定女性的身体完整性”，这在特讷特看来是不可接受的。
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