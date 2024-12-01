瑞士独创的黑暗餐厅25岁了

于尔格·斯皮尔曼(Jürg Spielmann)和他的导盲犬Gambit。 SRF/ Luca Fuchs

黑暗餐厅-苏黎世的一家体验式餐厅，刚开业的时候，曾一座难求，这个创意在世界各地被效仿。即使在四分之一个世纪后的今天，它的魅力依然不减当年。

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出去吃饭，去个特殊的地方？比如一个完全漆黑一片的餐厅：苏黎世市的盲牛(Blindekuh)餐厅提供这种特殊体验已有25年之久。

用餐者看不到食物，也看不到坐在对面的人。如果你想喝一口东西，必须用手去摸索杯子在哪里，这可并不那么容易。

黑暗餐厅的想法来自于尔格·斯皮尔曼(Jürg Spielmann)和他的三个同伴。1999年9月，他们在苏黎世的Seefeld区开设了这家盲牛餐厅。世界各地的媒体都纷纷报道了这一独特的创意。

这个独一无二的餐厅的座位非常抢手。有时候，想来体验的客人要等八个月以上才能订到位子，这种情况延续至今： 据餐厅称，每年约有20’000人光顾盲牛餐厅。餐厅里的服务人员全部都是盲人。因此该餐厅及其背后的基金会是瑞士盲人和视障人士最大的雇主之一。

创意来自博物馆

这个创意是创始团队参观苏黎世设计博物馆的一次展览时萌生出来的。在那次展览上，博物馆关上了灯，由盲人引导参观者参观。其中一位盲人导游就是于尔格·斯皮尔曼。

正常人与盲人的角色互换在这之前是难以想象的，是一种全新的体验，而这正是黑暗餐厅这个主意的由来。然而，开业之路却并不平坦。一个最大的问题是：当时，没有人开过这样的餐厅，完全没有经验。此外，还需要筹集资金，例如从自助组织筹集资金。斯皮尔曼说：”人们对餐厅能否正常运转有所质疑。“

悉尼和洛杉矶纷纷效仿

不过，创始团队很快打消了人们的这些疑虑。随后，漆黑餐厅在世界各地被复制。例如，在科隆、悉尼和洛杉矶都有黑暗餐厅。

让·巴尔多(Jean Baldo)是一名多年的雇员。能与所有人拥有一样的工作条件，对他来说很有意义。 SRF/ Luca Fuchs

2005年，第二家黑暗餐厅在巴塞尔开业。两家餐厅共雇用了约60名员工，其中约30人为盲人或视障人士。

餐厅漆黑一片，也不允许客人带手机或发光的物品进入，只有厨房是亮的，厨师团队也都是视力正常的人。

据苏黎世黑暗餐厅经理妮瑞·尼基波尔(Nyree Nijboer)介绍，有些客人在刚来的时候甚至并未意识到，服务人员居然是盲人。

荧光指甲

顺便提一下，盲牛餐厅在25年的营业史上还留下了一些趣闻轶事： 例如，曾经有一位女士因为涂了荧光指甲而不得不提前离开餐厅。

还有，三文鱼被也从菜单上删除，因为鱼肉上的某些细菌在黑暗中会发出微光。这些做法，都是为了让盲牛餐厅能保持绝对漆黑。

(编译自德文：杨煦冬/gj)