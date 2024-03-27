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瑞士生活满意度“欧洲最高”

瑞士居民在人际交往方面尤其满意，例如：共同生活、工作氛围及人与人之间的关系。
瑞士居民在人际交往方面尤其满意，例如：共同生活、工作氛围及人与人之间的关系。 KEYSTONE

一项官方调查显示，尽管近十分之一的人口生活困难，但瑞士居民的生活满意度在欧洲最高。

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Keystone-SDA

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瑞士联邦统计局(FSO)表示，2022年瑞士是欧洲范围内生活满意度最高的国家。这一点自2014年以来几乎没有变过。而如今，大约十分之一的瑞士人生活面临困难。

根据联邦统计局3月26日公布的数据，在满分10分的评分表中，瑞士的生活满意度得分为8分，领先于其他邻国：奥地利(7.9分)，意大利(7.2分)，法国(7分)和德国(6.5分)。

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满意度随年龄、教育水平及收入的增加而提高。瑞士人尤其满足于人际交往，如共同生活、工作氛围和人际关系。

2022年，16岁及以上的居民中超过半数的人在上述领域有较高满意度。另一方面，瑞士居民对自己的业余生活和个人经济状况非常不满。只有三分之一的人对此表示了满意。

2022年，4.9%的瑞士人口由于经济原因不得不舍弃重要的商品、放弃享受服务或社交活动。报告指出，仅有十分之一的人在欲求无法得到满足的情况下对生活仍然满意。总体来看，“对生活非常满足”的人口占比超过三分之一。贫困人口中，四分之一的人表示自己大多数时间或始终都感觉心灰意冷、意志消沉。不过该人群在全国人口中占比仅为5%。

70.2万贫困人口

瑞士贫困率为8.2%，相当于70.2万贫困人口。该比例在去年更高，为8.7%。2022年以来，电价、供暖费及消费品价格的上涨尚未反映在联邦统计局的数据中。最容易受到收入贫困影响的群体包括：外国公民、单亲家庭、无高学历人群以及无在职人员的家庭。

在劳动人口中，贫困率为3.8%，相当于14.4万人。2022年，单身人士贫困线为每月2284瑞郎(约合人民币18’000元)；有两个孩子且两个成年人工作的家庭贫困线为每月4010瑞郎(约合人民币32’000元)。

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