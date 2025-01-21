瑞士同性恋权益斗士-我已老去，身旁已没有你 

“我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。”然而，对于瑞士同性恋权利维护的先驱恩斯特·欧斯塔而言，身边却少了那个人。 在95岁生日之际，这位苏黎世老人接受了《一瞥报周日版》的采访，并解释了对“觉醒运动”(The “woke” movement)的不满。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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欧斯塔坦言，自己的长寿没什么秘诀，可能是基因原因。1月14日，他庆祝了自己95岁的生日，并表示，自己这一生处处要避免压力，这种状态恐怕不会助益长寿。20世纪50年代，欧斯塔与已故爱侣罗比·拉普开始为同性恋权利大声疾呼。2014年上映的影片《圈子》(The Circle)讲述了他们作为权利斗士的故事。
如今，欧斯塔仍然坚持自己的观点。“觉醒运动”要教大家怎么说话，已经变味了。在他看来：“这群人态度狂妄自大，谁不和他们立场一致就会被踢出去。”而他本人一直拒绝这种不人道的做法。
他补充道，在许多美国企业，性别的概念被抹除，针对爱上同性的员工还有一整套方案。性别多样化的人群当然存在，然而，“把这件事政治化，不仅会伤害到这些少数群体，最终会伤害所有人”。
三人同行
2003年，欧斯塔和拉普成为苏黎世州首对注册同性伴侣关系的恋人。两人相濡以沫61年，直至拉普2018年去世。欧斯塔在采访中感慨道：“虽然我如今不会动不动以泪洗面，但总觉得自己只剩下一半了。”
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对欧斯塔来说，来自现在伴侣乔瓦尼(Giovanni)的爱是“天赐的礼物”。这位95岁高龄的老人说：“罗比和我与乔瓦尼保持了15年的三人伴侣关系。罗比离世以后，就剩下我们俩了。”
2024年之前，瑞士一直没有性少数群体相关事宜的主管部门。同性婚姻遭受歧视、同性伴侣性健康等问题，一般由瑞士联邦司法部或瑞士联邦公共卫生办公室等部门根据实际情况处理。2024年起，瑞士联邦政府正式将性少数群体保护工作划入瑞士联邦性别平等办公室(Federal Office for Gender Equality, FOGE)的职能范围。除了处理上述情况，该办公室的一个主要目标是起草《打击仇视性少数群体的仇恨犯罪的国家行动计划》。
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