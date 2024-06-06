瑞士网红小村考虑效仿威尼斯，收取游客入村费

劳特布伦嫩是瑞士最具代表性的旅游胜地之一，以其壮观的景色、施陶河瀑布等景点和阿尔卑斯山的独特魅力而闻名。 Alamy Stock Photo/Credit: Ian Rutherford / Alamy Stock Photo

从马丘比丘到威尼斯，世界各地的“必游”景点都面临着游客泛滥的问题。劳特布伦嫩(Lauterbrunnen)也未能幸免，这里的阿尔卑斯山瀑布和悬崖在Instagram上颇受欢迎。现在，劳特布伦嫩正考虑是否效仿威尼斯，对一日游的游客收取入村费。

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伯尔尼高地的劳特布伦嫩(Lauterbrunnen)是一个风景如画的地方。它坐落在一个郁郁葱葱的山谷中，高耸的悬崖、白雪皑皑的山峰、300米高的施陶河瀑布和阿尔卑斯山的魅力使其成为热门旅游目的地，在社交媒体上备受追捧。

但美中不足的是，这个只有2’400名居民的村庄现在面临街道拥堵、停车场和公共交通繁忙、垃圾遍地及房租上涨等问题。村里的牧师马库斯·查恩兹(Markus Tschanz)去年向瑞士德语广播电视台SRF表示：“我们感觉自己就像游乐园里的打工人。”

由于游客过多，当地政府已成立一个工作组，寻找措施来遏制过度旅游的问题。据《伯尔尼日报》(Berner Zeitung)本周报道，正在考虑的一项措施是效仿威尼斯，向过往游客收取每天5至10瑞郎的费用。

上月，威尼斯成为全球首个向游客收取入城费的城市，目的是减少节假日高峰期运河上的人流拥堵现象。这一政策正在进行为期29天的试运行。

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劳特布伦嫩村村长卡尔·纳普夫林(Karl Näpflin)解释说，该村的“过村费”可以在一日游游客的智能手机上支付。任何开车到劳特布伦嫩一日游的人都必须缴纳此费用。他解释说：“但预订了酒店或观光项目以及乘坐公共交通抵达的游客除外。”

为确保游客确实支付了费用，村内将不定期进行抽查。但该报指出，由于仍需进一步的明确和调整，这项严格的措施不会在今年夏天实施。

“实施难度大”

卢塞恩应用科学与艺术大学的旅游研究员法比安·韦伯(Fabian Weber)告诉瑞士资讯swissinfo.ch，许多旅游目的地都在关注威尼斯的政策效果。

韦伯认为，虽然出台此类措施的想法可以理解，但他对实施的难易程度心存疑虑。

他说：“在村庄或山谷这样的公共空间收取这样的入场费，实际上难度很高。我们没有太多经验，也不知道是否可行。”

瑞士游客人数

自新冠疫情结束以来，越来越多的人前往瑞士度假。去年，全国酒店入住人数达到创纪录水平，过夜游客总人次达4’180万，今年的情况也与去年类似，主要由外国游客拉动。



去年夏季的旅游活动尤其旺盛，来自美国、中国、韩国、印度和英国的游客纷至沓来。



去年夏天，几乎所有旅游地区的过夜游客人数都有所增加，而拥有著名山峰和湖泊的中部伯尔尼高地地区的过夜游客人数增幅最大(+43.4万人/+13.2%)。

“我觉得这可能不会对游客数量产生巨大影响，但至少可以筹集资金，用于更好地管理客流量、扩大客容量，或用于赔偿损失。到目前为止，大多数旅游收费无法真正抑制游客数量，但在管理旅游业发展方面，它们提供了一些回旋余地。”

瑞士其他热门旅游地

劳特布伦嫩并非瑞士唯一一个试图控制游客人潮的地方。伊瑟尔特瓦尔德(Iseltwald)这个伯尔尼高地边上的湖畔村庄，就曾因奈飞(Netflix)剧集《爱的迫降》的大量粉丝意外涌入，而一度陷入停摆。在这部韩剧里出现过的这个瑞士村庄，决定向游客收费——在湖边自拍要收5瑞郎，并实行交通管制措施，以避免游客过多导致拥堵。

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瑞士东北部的内阿彭策尔州(Appenzell Inner Rhodes)拥有众多徒步路径和壮观的景点，如位于阿尔卑施泰因(Alpstein)的艾舍尔-威尔德基希利客栈(Äscher-Wildkirchli guest house)。这家客栈在2018年登上国家地理杂志封面后名声大噪，目前也面临人满为患的问题。

在瑞士南部，提契诺州的韦尔扎斯卡山谷(Verzasca Valley)及其绿松石般的水域在Instagram上的人气很高，因此吸引了大量游客。

“韦尔扎斯卡谷一直很受欢迎。尤其是周末，从伦巴第来的一日游游客络绎不绝，”韦尔扎斯卡镇的镇长伊沃·博尔多利(Ivo Bordoli)对瑞士资讯说。在2017年“米兰的马尔代夫”视频爆红后，当地政府出台了停车收费政策，以前这里停车是免费的。现在政府正在考虑实施车流量限额。

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近年来，瑞士中部城市卢塞恩也面临着大批旅行团带来的挑战，尤其是来自中国的游客。疫情期间，外国游客人数骤降，但个人游客已开始回流，预计大型旅行团也将强势回归。

卢塞恩应用科学与艺术大学旅游研究所所长尤尔格·施泰特勒(Jürg Stettler)表示：“我预计情况会再次变得难以控制，因为他们会再次面临如何管理大巴的难题。团体游客的数量肯定会增加，问题只是增长速度有多快。”

全球旅游业有望全面复苏

今年，随着新冠疫情的影响逐渐消退，全球旅游业预计将全面复苏。联合国世界旅游组织预测，2024年将是全球国际游客抵达人数创纪录的一年。因此，“过度旅游”带来的负面影响可能会持续成为人们热议的话题。

全球过度旅游–同一时间太多观光客来到一个地方–的原因复杂多样，其中包括印度和中国中产阶级的迅速壮大、廉价机票和在线预订平台的扩张。

但正如维尔茨堡大学(Julius Maximilian University of Würzburg)经济地理学家西纳·哈达克(Sina Hardaker)在接受《瑞士地平线》采访时所说，“Airbnb等平台不仅增加了住宿容量，还改变了城市的面貌。换句话说，它们正在改变一个城市的发展方式和结构”。

社交媒体的兴起也造就了一代自拍达人，这些人喜欢在世界各地著名的艺术品、建筑或自然景观前留影。

外部内容

“劳特布伦嫩确实面临过度旅游的问题。但这并不是因为这些网红带来的成功，而是因为这里有引人入胜、非常适合在Instagram上晒的施陶河瀑布，”施泰特勒说。

这个山谷原来就有大量游客前来体验附近的阿尔卑斯山和冰川。“现在，新来了这些专门拍瀑布风景的游客，”他表示。

随着地球逐渐变暖，是否会有更多寻求避暑的游客，人手一部手机，涌向瑞士阿尔卑斯山呢？

施泰特勒认为这很有可能：“受气候变化影响，春夏秋三季的游客数量会增加。但冬季的游客数量将因为雪况不佳而减少。”他还提到，一些已经在夏天遭受过度旅游困扰的热门地区，如少女峰、铁力士山地区、采尔马特和卢塞恩，将面临更大的压力。

(编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)