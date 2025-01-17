瑞士肥胖率翻倍，专家呼吁改革诊断方法

专家呼吁，肥胖症需要不同的诊断方法。 Keystone-SDA

包括日内瓦大学医院(HUG)研究员在内的国际医生小组指出，身体质量指数(BMI，简称体质指数)并不是可靠的健康衡量指标。专家组呼吁修订肥胖症诊断指南。

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专家组于1月15日在英国《柳叶刀糖尿病与内分泌学》杂志上发表文章，建议在BMI之外，还应使用体脂指标，例如腰围或直接体脂测量。

BMI值的计算方法是：体重(公斤)÷身高(米)的平方。目前对于欧洲裔人群，BMI超过30被视为肥胖。而中国国家卫生健康委员会2024年发表的《肥胖症诊疗指南》，将超重定义为BMI介于24-28，肥胖症定义为超过28。

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长期以来，专家们批评BMI并不能直接衡量体脂，也无法反映脂肪在体内的分布，更无法提供个体健康状况或疾病的信息。

仅依赖BMI诊断肥胖症：为何不妥？

“单纯依赖BMI诊断肥胖症是有问题的，因为一些人身体当中的多余脂肪更容易储存在腰部或脏器周围，例如肝脏、心脏或肌肉，”该文章的合著者、科罗拉多大学奥罗拉分校的罗伯特·埃克尔(Robert Eckel)解释道。

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他指出，这种脂肪分布比储存在手臂、腿部或身体其他部位皮下的脂肪对健康构成的风险更高。此外，体脂超标者并不总会兼有标志着肥胖症的BMI，这可能导致其健康问题被忽视。

专家小组建议在BMI之外同时采用多种诊断方法，如测量腰围、腰臀比或腰身比，甚至直接测量体脂含量。只有BMI超过40的人才可在无需进一步确认的情况下被认定为体脂超标。

两种肥胖症：临床肥胖症与前临床肥胖症

除了新的诊断指南，由伦敦国王学院的弗朗西斯科·鲁比诺(Francesco Rubino)领导的专家团队还提出了两个新分类：“临床肥胖症”用于描述与持续性器官功能障碍相关的慢性疾病，“前临床肥胖症”则用于描述具有健康风险，但尚未发展为慢性疾病的早期阶段。

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文章作者指出，这两个阶段需要不同的治疗策略。提出该建议的临床肥胖症委员会(Commission on Clinical Obesity)由多个专业领域的医生组成，其提案得到了全球76家学术机构和患者组织的支持。

瑞士的肥胖症现状

据估计，全球有超过10亿人患有肥胖症。根据瑞士联邦统计局的数据，瑞士过去30年间的肥胖症比例翻了一番：男性肥胖率从1992年的6%上升到2022年的13%，女性从5%上升到11%，这一趋势在所有年龄段中均有体现。