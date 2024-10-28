瑞士酝酿允许商店每年开放12个购物星期天

瑞士联邦委员会希望允许商家周日营业天数增加到最多12个。 Keystone-SDA

很快，瑞士各州将获准允许商家在一年中周日营业天数从现有的4天，增加到最多12天。该提案由苏黎世州提出，并获得瑞士联邦院相关委员会支持。

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Deutsch de Ständeratskommission will bis zu zwölf Sonntagsverkäufe zulassen 原版 更多阅览 Ständeratskommission will bis zu zwölf Sonntagsverkäufe zulassen

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据议会日前提供的消息，联邦院经济事务委员会以10票赞成，2票反对通过了该议会动议。随后，联邦院将就此事做出决定。

经济事务委员会认为该提案相对温和，为零售商与网络商家更好地竞争提供了途径。相关新闻稿指出，该动议还考虑到了人们不断变化的购物习惯。

不过，委员会否决了国民院提出的，进一步放宽周日购物规则的建议。该规则将允许小型杂货店在周日正常营业。