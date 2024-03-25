瑞士遣返航班数量大增

据3月24日的新闻报道，去年乘坐特殊包机被遣送离开瑞士的人是2022年人数的三倍，其中多数被遣返回欧盟国家。
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共有339名寻求避难者分别乘坐49架包机从瑞士离境。
瑞士联邦移民事务秘书处援引《周日报》(Sonntagszeitung)的报道，向Keystone-SDA新闻社证实，以上遣返行动的依据是《都柏林公约》(Dublin asylum agreement)。
遣返航班的增加降低了整体成本。2022年，包机的人均费用是1.3万瑞郎(约合人民币10万元)，去年，该数字降到7300瑞郎(约合人民币5.8万)。
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任何人都可以向瑞士政府申请避难–寻求庇护、免遭迫害–但是，申请人必须证明或至少可信地显示其难民身份。
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据报道，除欧盟国家以外，包机的目的地还包括东欧、中东、中亚和南美。去年前往非洲国家的遣返包机共24架次，包括首次飞往阿尔及利亚和伊拉克的航班。联邦移民事务秘书处在今年2月时表示，多年来在发展工作和建立信任方面的努力已经获得成效。
移民事务秘书处称，2023年通过包机遣返的人数仅次于2016年时创纪录的345人。2022年，包机共执飞28架次，遣送共124人。
通常，寻求避难者的申请被拒绝后可以选择主动离开瑞士。在这种情况下，瑞士政府会向其提供至少1000瑞郎(约合人民币8000元)的援助。包机仅用于遣送不愿自主离境并拒绝搭乘指定航班的人。
去年，共有5742人自愿或被迫离开瑞士，比2022年增加了19%。
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