瑞士雇员认为弹性工作时间帮助减轻压力 

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七分之一的瑞士人在2023年跳槽
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根据瑞士联邦统计局的数据，2023年大约7个瑞士人中就有1个调整了工作岗位。在15到24岁年龄段中，该比例接近四分之一。
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“如果我们巧妙规划，瑞士可以容纳一千万人口”
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今年6月，瑞士人口首次突破900万。未来学家Martina Kühne预测这个人口稠密国家未来几十年的发展方向。
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研究显示2023年瑞士CEO薪酬上涨5%
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根据Ethos基金会的一项调研，瑞士数家最大上市企业的高层管理人员去年的薪酬平均上涨5%。平均薪酬总额上升至800万瑞郎(约合人民币6’581万元)。
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瑞士人家里私藏了200吨黄金
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据估计，瑞士私人手中握有约200吨黄金，价值近150亿瑞郎，其中五分之一被存放在家中。
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瑞士研究确认幽默可缓解职场压力
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卢塞恩大学(University of Lucerne)的一项研究表明，幽默可以被管理者用作改善工作关系和减少压力的工具。
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瑞士酝酿允许商店每年开放12个购物星期天
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很快，瑞士各州将获准允许商家在一年中周日营业天数从现有的4天，增加到最多12天。该提案由苏黎世州提出，并获得瑞士联邦院相关委员会支持。
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四家瑞士餐厅守住了米其林三星级荣誉
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2024年，《米其林指南》为瑞士的136家餐厅授予星级。四家已获评三星级的餐厅将继续保有这份殊荣。德语区的两家新餐厅将获得两颗星。
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瑞士劳动力市场上女性人数在半个世纪间增加逾一倍
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瑞士联邦统计局(Swiss Federal Statistical Office)日前发布的数据显示，半个世纪以来，女性在瑞士劳动力市场中的参与人数增加逾一倍。女性就业人数从1970年的96.4万人增加到了2023年的226.4万人之众。
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瑞士瓦莱州入选《孤独星球》“十大地区”榜单
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瑞士瓦莱州(Valais)进入了《孤独星球》(Lonely Planet)旅游指南的“十大地区”榜单，因其为“真正意义上的电气化”做出的努力而受到褒奖。
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2024年欧洲夏令时结束，瑞士也回归正常时间
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瑞士将于本周日(2024年10月27日)结束今年的夏令时，继而进入正常(冬季)时间。具体是周日凌晨将时间从3:00拨回2:00。也就是说，27号这个周日有25小时。同时瑞士与中国北京时间的时差就恢复到了7小时。
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