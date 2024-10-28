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瑞士雇员认为弹性工作时间帮助减轻压力 

瑞士雇员认为弹性工作时间帮助减轻压力
瑞士雇员认为弹性工作时间帮助减轻压力 Keystone-SDA

根据索托莫(Sotomo)研究所受瑞士雇主协会(Swiss Employers' Association)委托展开的一项研究，工作场所中灵活性越大，压力越小。 

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Keystone-SDA

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10月21日发布的研究结果显示，与固定时间工作的员工相比，拥有弹性工作时间的雇员有更多机会体会到工作与娱乐相结合的感受，且仅有26%的人认为这是一种压力。 

总体来看，81%的受访者表示，更灵活的工作时间有利于降低他们的压力水平。 

根据该研究，瑞士28%的兼职工作者愿意在弹性工作时间下增加工作量。 

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