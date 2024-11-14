立足瑞士 报道世界
登录
新闻
生活&养老

社交媒体不是瑞士青年的主要压力来源

研究显示，学校、培训和考试是给瑞士青年造成压力的三大因素。
研究显示，学校、培训和考试是给瑞士青年造成压力的三大因素。 Keystone / Gaetan Bally

瑞士年轻人对社交媒体的压力感低于预期。瑞士儿童福利民间组织Pro Juventute基金会针对瑞士青年的首次调研得出了上述结论。该研究还发现，女孩和年轻女性比同龄男性更容易感受到压力。

此内容发布于
2 分钟
Keystone-SDA

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfoch.时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

据Pro Juventute透露，该研究与苏黎世大学心理诊所儿童和青少年精神病学科共同开展，并发表在报纸的周日刊上。调研受访人群是14到25岁的青少年和青年。

在这一有代表性的调查中，88%的青少年和年轻人认为自己心理状态良好，甚至有94%的受访者表示身体健康。但Pro Juventute基金会写道：“尽管如此，仍有30%的青年经常感到疲惫不堪。”

压力与学校相关

学校、培训和考试是最大的焦虑来源。其次是成绩压力、经济状况忧虑、过高的期望值和对未来职业道路的担忧。令人惊讶的是，仅有15%的受访者将社交媒体视作主要压力因素。

相关内容
瑞士老年人普遍比年轻人更快活。

相关内容

瑞士人普遍过得舒心，但年轻人不甚如意

此内容发布于 据一项调查显示，多数瑞士人对自己的生活很满意。不过不同年龄段之间存在明显差异：五分之一18岁到29岁的年轻人群体正在遭受心理疾病或心理障碍困扰。

更多阅览 瑞士人普遍过得舒心，但年轻人不甚如意

调查也进一步证实了一个大家熟悉的模式：女孩和年轻女性应对压力不及同龄男性。例如，调查期间，12%的女性受访者正在接受心理治疗。三分之一的女性曾经寻求过心理治疗等专业帮助。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
105
81 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
14
11 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 埃米莉·里达

亲爱的海外瑞士人，请问您的外籍配偶在申请瑞士国籍时遇到过哪些困难？

海外瑞士移民的外籍伴侣在结婚几年后可以申请瑞士国籍。但申请瑞士国籍需要满足很多条件并提交相关文件。

参与讨论
10
25 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

2022年，瑞士家庭平均月收入为6900瑞郎。

相关内容

瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎

此内容发布于 瑞士联邦统计局于日前宣布，2022年，瑞士家庭平均每月可支配收入为6’902瑞郎(约合人民币56’333元)，保持了往年的稳定水平。

更多阅览 瑞士家庭2022年平均月收入6900瑞郎
瑞银集团表示，2025年，瑞士的实际工资可能有所上涨。

相关内容

2025年瑞士人有望涨工资

此内容发布于 工资上涨和通胀率下降很可能在未来一年提高瑞士居民的实际购买力。然而，医疗保险费用的增加可能在每月月底时把许多家庭的钱包掏得所剩无几。

更多阅览 2025年瑞士人有望涨工资
越来越多的瑞士人不再吃肉。

相关内容

越来越多的瑞士人放弃食肉

此内容发布于 瑞士素食者协会(Swissveg)主张以植物性食物为基础的饮食方式。其调研显示，放弃肉类消费的瑞士人人数空前增长。协会表示，在过去的五年中，素食主义者 (vegetarian,主张不食用来自飞禽、走兽、鱼虾等动物身体的肉类食物，只食用谷物、豆类、蔬菜和水果等植物类以及菇类食品)及纯素食主义者(vegan,主张禁止食用包括蛋类、奶制品、蜂蜜在内的任何与动物有关的食品，甚至避免使用取自动物和动物衍生物的生活成品)的人数增加了近40%。

更多阅览 越来越多的瑞士人放弃食肉
瑞士联邦铁路公司表示，列车工作人员平均每天遭受的言语或肢体攻击高达10次，近年来有愈演愈烈之势。

相关内容

瑞士联邦铁路发起宣传活动，呼吁公共出行更加安全

此内容发布于 瑞士联邦铁路公司正在发起一项宣传活动，呼吁人们在乘坐公共交通时彼此更加尊重，确保更安全的出行。从下周起，车站及列车内的海报和屏幕将投放防止袭击的信息。

更多阅览 瑞士联邦铁路发起宣传活动，呼吁公共出行更加安全
弗里堡大学的一项研究显示，在家中遭受心理折磨的儿童患上抑郁症的风险更高。

相关内容

五分之一的瑞士儿童在家中遭受心理虐待

此内容发布于 在瑞士，五分之一的儿童是心理暴力的受害者。每三名儿童中就有一名亲眼目睹过父母之间的心理暴力。瑞士儿童保护组织Kinderschutz Schweiz于11月4日发起一项预防宣传活动。

更多阅览 五分之一的瑞士儿童在家中遭受心理虐待
2024年11月6日，唐纳德·特朗普当选美国第47任总统。

相关内容

瑞士联邦主席祝贺唐纳德·特朗普赢得大选

此内容发布于 瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)向唐纳德·特朗普和竞选伙伴JD·万斯赢得本次美国大选表示祝贺，同时重申了两国之间牢固的科研和经济纽带。

更多阅览 瑞士联邦主席祝贺唐纳德·特朗普赢得大选
ABB宣布已签署收购Aurora Motors的协议。Aurora Motors是一家美国立式泵电机供应商，其工程和运营部门位于中国上海。

相关内容

苏黎世/上海：ABB公司收购Aurora Motors

此内容发布于 11月6日，总部位于苏黎世的电气工程和自动化公司ABB宣布签署收购美国立式泵电机Aurora Motors的协议。这项交易将增强ABB的产品供应，并扩大其全球业务。

更多阅览 苏黎世/上海：ABB公司收购Aurora Motors
新纸钞应根据六种海拔高度描绘瑞士地貌。

相关内容

瑞士央行启动新钞设计大赛

此内容发布于 瑞士央行启动了以“瑞士及其海拔高度”(“Switzerland and its altitudes”)为主题的新系列纸钞设计竞赛。钞票的颜色和面值将保持不变。

更多阅览 瑞士央行启动新钞设计大赛

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
Tür des Chipperfield-Bau im Kunstmuseum Zürich

相关内容

瑞士青年的政治关切：心理健康危机

此内容发布于 在“未来委员会U24”里，有80位来自瑞士各地的年轻人正在草拟政治建议，以应对心理健康危机。这些与会者是通过抽签盲选的，他们希望能对官方政坛造成影响。

更多阅览 瑞士青年的政治关切：心理健康危机
中学生

相关内容

精神病医生担忧瑞士年轻人的精神健康

此内容发布于 据瑞士青少年精神病协会会长介绍，新冠疫情让精神健康问题成了儿童及青少年中的普遍问题，男孩往往会压制问题，而女孩则易患上抑郁症。

更多阅览 精神病医生担忧瑞士年轻人的精神健康
2022年，29%的瑞士年轻女性表示饱受心理上的痛苦。

相关内容

瑞士年轻人的心理问题呈上升趋势

此内容发布于 新统计数据显示，去年，约85%的瑞士人感觉身体健康，83%表示心情愉悦。但另一方面，心理健康问题也在增多。

更多阅览 瑞士年轻人的心理问题呈上升趋势

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团