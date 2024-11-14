社交媒体不是瑞士青年的主要压力来源

研究显示，学校、培训和考试是给瑞士青年造成压力的三大因素。 Keystone / Gaetan Bally

瑞士年轻人对社交媒体的压力感低于预期。瑞士儿童福利民间组织Pro Juventute基金会针对瑞士青年的首次调研得出了上述结论。该研究还发现，女孩和年轻女性比同龄男性更容易感受到压力。

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据Pro Juventute透露，该研究与苏黎世大学心理诊所儿童和青少年精神病学科共同开展，并发表在报纸的周日刊上。调研受访人群是14到25岁的青少年和青年。

在这一有代表性的调查中，88%的青少年和年轻人认为自己心理状态良好，甚至有94%的受访者表示身体健康。但Pro Juventute基金会写道：“尽管如此，仍有30%的青年经常感到疲惫不堪。”

压力与学校相关

学校、培训和考试是最大的焦虑来源。其次是成绩压力、经济状况忧虑、过高的期望值和对未来职业道路的担忧。令人惊讶的是，仅有15%的受访者将社交媒体视作主要压力因素。

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调查也进一步证实了一个大家熟悉的模式：女孩和年轻女性应对压力不及同龄男性。例如，调查期间，12%的女性受访者正在接受心理治疗。三分之一的女性曾经寻求过心理治疗等专业帮助。