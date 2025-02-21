约68000名乌克兰难民生活在瑞士

大约6.8万名持有S类保护身份的乌克兰难民在瑞士生活，但新申请的数量已大幅下降。 Keystone-SDA

自俄乌战争爆发三年以来，约6.8万名乌克兰难民目前以S类保护身份在瑞士居住。

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截至目前，联邦移民事务秘书处(SEM)已批准超过9.9万份保护申请。

根据该秘书处日前公布的最新数据，截至今年1月底，共收到逾11.4万份申请，其中近98%来自乌克兰公民。

然而，总体申请数量已大幅减少。2024年共有16’616份S类身份申请被提交(相比2023年的23’012份下降了27.8%)，其中9272份获批。同时，9421人的S类身份被终止。联邦移民事务秘书处预计，今年的申请量约为1.7万份。

到2024年底，持S类身份的人数预计为68’070人(2023年底为66’083人)。

2024年9月初，瑞士政府决定将乌克兰难民的S类保护身份延长至2026年3月4日，同时维持对持S类身份者的各项支持措施。

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人口最多的州承受主要压力

大部分乌克兰难民已在瑞士居住超过两年，他们分布在全国各地。2022年3月12日至2025年1月期间，共有近11.1万名持S类身份者被分配至各州，其中部分人已离开瑞士，另一些人则选择留下。

根据联邦移民事务秘书处去年11月底的数据，苏黎世州接收的乌克兰难民最多，约1.25万人；其次是伯尔尼州，约6150人。之后依次是沃州、阿尔高州和圣加仑州。

各州负责接收由联邦政府分配的难民，并将其安置在集体宿舍、私人住宅或分配给他们的公寓中。

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由于瑞士是联邦制国家，故未设立全国性的寄宿家庭统计数据。在大多数情况下，混居模式运行良好。因此，一些州决定采用相同方式接收其他类别的难民，以促进其融入社会。基于这些经验，瑞士难民委员会(OSAR)希望将私人住宿模式作为庇护系统的固定组成部分。

乌克兰难民就业率上升

在瑞士工作的乌克兰难民人数持续增长。根据联邦移民事务秘书处的数据，目前持S类保护身份的成年人就业率达到30%。截至2月4日，近1.3万名持S类身份者在瑞士就业。然而，联邦委员会设定的40%目标尚未实现。

对于自2022年春季以来一直在瑞士居住的乌克兰人，就业率已达38%。在18-50岁年龄段中，近42%的人已经就业。官方数据显示，过去一年，该比例在所有州均有所上升。相比前年，乌克兰就业人数增长了8.5%。

从行业分布来看，酒店与餐饮业、规划咨询及IT行业的比例最为突出：截至2025年2月初，超过19%的S类身份者在这两个领域就业。其次是个人服务业(6.6%)和教育行业(5%)。

此外，4.25%的乌克兰人从事社会援助与护理工作，约4%在医疗和健康领域就业。联邦移民事务秘书处将其余45%持S类身份的就业者归入“其他行业”，其中包括专业零售、休闲娱乐、机械和车辆制造、农业、建筑业以及家政服务等。