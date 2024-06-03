瑞士苏黎世州狗咬人事件数量飙升

苏黎世州去年记录的狗咬伤人、其他狗或动物的事件数量较2022年大幅上升，该州兽医局表示，为何会出现这种情况，他们也无从解释。
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据苏黎世州兽医局最近发表的一份年度报告，此类事件数量的增加并无明显原因。该局称，上报的狗伤人或其他动物的事件数量是否会继续增加，或增加到何种程度，都还有待观察。
2023年由医疗、兽医及警方专业人员和私人上报的事件数量增加约24%，总数由前一年的1356件增加至1661件。
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最常被上报的是狗咬伤人的情况，数量由659起增至839起。另有673起涉及咬伤其他的狗或动物，而前一年只有532起；有144起则涉及好斗成性的狗，2022年的数字尚为125起。
兽医局还收到25起其他事件的上报，比如牵涉到流浪狗或狩猎等，前一年收到的同类上报则达40起。
训诫信
这份报告透露，对于收到的此类事件及过度好斗行为的上报，兽医局都会查明涉案的狗是否在全国数据库里登记过，狗主人和狗是否参加过任何强制性的养狗训练课程等。
若有必要，该局也会取得深入意见、进行风险分析，以及下令训狗、给狗佩戴强制性嘴套或其他措施等。不过该局表示，很少需要走到这一步，因为“大部分事件到最后结案时，都是给狗主人寄去一封信，信中提醒他们需承担的监管责任”。
报告指出，只有在偶尔的情况下，才会出于安全原因采取紧急或最终措施，将涉案狗带走，并发布禁止养狗令。2023 年，该局仅发出过一份禁止养狗令，并对35份现有禁令进行了监督。
许多征询
狗狗们去年在其他领域也没让兽医局闲着，比如记录在案的1.03万个电话征询中，四分之一问的是狗类训练、禁止饲养品种或强制性登记规则等。
此外，训狗师们还替兽医局在各个幼儿园和小学办了244节课，教给4000多名儿童在遇到狗时的正确应对方式。这些免费提供给学校的课程是为了更好地保护儿童不被狗咬伤。
兽医局也负责监管给禁养狗类的特殊执照。在苏黎世州，自2010年起禁止饲养比特斗牛梗犬和班吉犬等危险性较高的品种。不过，当时已经在养的狗仍可继续饲养。报告显示，这些合法饲养的被禁“二类犬种列表”里的狗的品种正在慢慢缩减：其数量已从28种降至10种。
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