瑞士苏黎世州狗咬人事件数量飙升

据苏黎世州兽医局介绍，事件数量增加并无明显原因。 KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

苏黎世州去年记录的狗咬伤人、其他狗或动物的事件数量较2022年大幅上升，该州兽医局表示，为何会出现这种情况，他们也无从解释。

4 分钟

Keystone-SDA 其他1种语言 English en Sharp increase in dog bite incidents recorded in canton Zurich 原版 更多阅览 Sharp increase in dog bite incidents recorded in canton Zurich

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

据苏黎世州兽医局最近发表的一份年度报告，此类事件数量的增加并无明显原因。该局称，上报的狗伤人或其他动物的事件数量是否会继续增加，或增加到何种程度，都还有待观察。

2023年由医疗、兽医及警方专业人员和私人上报的事件数量增加约24%，总数由前一年的1356件增加至1661件。

相关内容

相关内容 瑞士动物是否得到了妥善保护？ 此内容发布于 严苛的福利法案，使得瑞士成为动物能保全毛皮、鱼鳍或翎毛的乐土之一。我们将为您阐述原因何在。 更多阅览 瑞士动物是否得到了妥善保护？

最常被上报的是狗咬伤人的情况，数量由659起增至839起。另有673起涉及咬伤其他的狗或动物，而前一年只有532起；有144起则涉及好斗成性的狗，2022年的数字尚为125起。

兽医局还收到25起其他事件的上报，比如牵涉到流浪狗或狩猎等，前一年收到的同类上报则达40起。

训诫信

这份报告透露，对于收到的此类事件及过度好斗行为的上报，兽医局都会查明涉案的狗是否在全国数据库里登记过，狗主人和狗是否参加过任何强制性的养狗训练课程等。

若有必要，该局也会取得深入意见、进行风险分析，以及下令训狗、给狗佩戴强制性嘴套或其他措施等。不过该局表示，很少需要走到这一步，因为“大部分事件到最后结案时，都是给狗主人寄去一封信，信中提醒他们需承担的监管责任”。

报告指出，只有在偶尔的情况下，才会出于安全原因采取紧急或最终措施，将涉案狗带走，并发布禁止养狗令。2023 年，该局仅发出过一份禁止养狗令，并对35份现有禁令进行了监督。

许多征询

狗狗们去年在其他领域也没让兽医局闲着，比如记录在案的1.03万个电话征询中，四分之一问的是狗类训练、禁止饲养品种或强制性登记规则等。

此外，训狗师们还替兽医局在各个幼儿园和小学办了244节课，教给4000多名儿童在遇到狗时的正确应对方式。这些免费提供给学校的课程是为了更好地保护儿童不被狗咬伤。

兽医局也负责监管给禁养狗类的特殊执照。在苏黎世州，自2010年起禁止饲养比特斗牛梗犬和班吉犬等危险性较高的品种。不过，当时已经在养的狗仍可继续饲养。报告显示，这些合法饲养的被禁“二类犬种列表”里的狗的品种正在慢慢缩减：其数量已从28种降至10种。