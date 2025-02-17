规划子女未来财富：瑞士家长信赖储蓄，而非投资

家长们更愿意为子女开设存款账户，而非进行投资。 Keystone-SDA

瑞士的家长多有为子女存钱的习惯，而他们主要选择开设储蓄账户的方式。

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约1000名瑞士家长接受了调研。调研人员发现，逾四分之三(76%)的瑞士家长选择了将子女的存款存入储蓄账户。

此次调研由卢塞恩应用科技大学(HSLU)受在线财富管理公司True Wealth委托进行。调研结果表明，证券投资在瑞士家长的理财规划中处于次要地位。仅有21%的受访家长选择将资金投入股票或ETF(交易型开放式指数基金)等证券投资产品。

“从投资周期长这个特点来看，为子女未来规划资金完全可以利用高回报投资和复利效应获得更多收益，” 卢塞恩应用科技大学研究负责人塔季扬娜·阿格内森斯(Tatiana Agnesens)表示。

投资周期之所以较长，是因为超过60%的家长在孩子出生第一年就开始储蓄，甚至约一成家长在孩子还未出生时便已开始存钱。

子女未来规划：各国家长的做法 中国家长往往会为子女的教育做资金准备，汇丰银行外部链接于2017年发布的《教育的价值：志存高远》调查显示，55%的受访家长通过日常储蓄、投资、保险等方式为子女准备教育费用。 美林证券(Merrill Lynch)的一份报告外部链接显示，美国家长常常为会子女提供理财建议，甚至有79%的家长为其成年子女的教育甚至婚礼等开销提供经济支持。 根据一份市场研究机构英敏特(Mintel)的报告外部链接，70%的英国家长在为子女的未来作投资，53%选择了每月向储蓄账户存钱的方式，但家长们对能够获得更高收益的投资产品的兴趣在日益增长。 德国家长也和瑞士家长一样，往往会为子女开设储蓄账户，不过一项N26调研外部链接发现，德国家长更倾向于从小教育子女如何理财。 一项2019年的调研外部链接显示，57%的法国家长在为子女将来接受高等教育存钱，每年的存款金额最高达可500欧元。而2020年的另一项调研外部链接则发现，同样比例的法国家长强调教导孩子储蓄的重要性，反映出法国文化对谨慎理财的重视。