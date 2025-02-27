3月1日起，可在瑞士授权的线路使用无人驾驶汽车

自动驾驶、增加谷物进口、降低用电成本-相关法律法规修订及新政策将于3月1日在瑞士生效。以下是相关简介：
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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自动驾驶：自动驾驶车辆有利于提高道路安全并改善总体交通状况。从3月1日起，自动驾驶车辆的使用推广到以下三种情况：
1) 自动驾驶车辆的驾驶员可以在高速路上使用高速公路领航系统Autobahnpilot，该系统是高级驾驶辅助系统(ADAS)，可在高速公路上提供高度自动化的驾驶体验。这意味着在特定条件下，系统可以完全控制车辆，而驾驶员无需持续监控，但可能需要在系统请求时接管控制；
2) 可在官方授权的线路上使用无人驾驶汽车；
3) 可在指定和标识的停车场内或停车位上进行无驾驶员自动泊车。
用电成本：2025电价年，电力用户将减少支付1.24亿瑞郎(约合人民币10亿元)的电网使用费。联邦委员会对电网投资资本的风险补偿进行了调整。计算加权平均资本成本(WACC)的《电力供应条例》修正案于3月1日生效。加权平均资本成本每年由环境、交通、能源和通信部确定。
战争物资：军工企业有更多时间生产和出口军用物资。联邦委员会已将战争物资进出口和过境许可证的有效期从一年延长至两年。延长有效期需要对《战争物资条例》(Kriegsmaterialverordnung ,KMV)进行修订。该修正案将于2025年3月1日生效。联邦委员会给出的修订理由是，现代国防军备的采购、制造、交付和进口流程需要耗费大量时间。
面包谷物：去年，瑞士农民收获的用于制造面包和其他烘焙食品的谷物达到25年来的最低水平。联邦委员会因此决定将谷物进口配额增加6万吨，以满足对小麦、黑麦和斯佩耳特小麦(Dinkel)等三种常见的面包谷物的需求。《农产品进口条例》的修订案亦将于2025年3月1日生效。
入境许可：自3月5日起，前往英国的游客可付费申请数字入境许可证(ETA)。该许可申请将于从2025年4月2日起强制实施。最便捷的申请渠道是通过UK ETA应用程序在线申请，费用为10英镑(约合11.20瑞郎，人民币90元)。
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瑞士联邦审计部门认为，瑞士军事技术企业RUAG MRO涉嫌欺诈，缺乏诚信环境及透明度，并滋长不良企业文化。
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瑞士的年轻人认为，他们对社会未来发展的影响力正在减弱。同时，他们也感觉代际鸿沟正在扩大。索托莫研究所(Sotomo Institute)于周四(2月20日)发布的《代际晴雨表2025》揭示了以上趋势。
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瑞士联邦2025年主席卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)在周一(2月24日)于基辅举行的乌克兰战争三周年纪念峰会上再次承诺，瑞士将继续向乌克兰提供援助，以实现公正且持久的和平。
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2025年和2026年，瑞士联邦铁路公司(SBB CFF FFS)将在长途超值票(Supersaver Tickets)上提供总计1亿瑞郎(约合人民币8亿元)的折扣，旨在提高公共交通的吸引力。
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