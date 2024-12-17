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82%的瑞士人支持在学校禁用手机

欧洲越来越多的学校限制手机的使用。
欧洲越来越多的学校限制手机的使用。 Keystone-SDA

上周日发布的一项民调显示，绝大多数瑞士居民(82%)希望在学校禁用手机。即使是年轻人也支持这一措施：64%的18-25岁年轻人表示支持实施禁令。

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根据索托莫研究所(Sotomo)的调查，女性中有87%支持在学校里禁用手机，而男性的支持率为78%。此外，在完成学徒培训或在义务教育后离校的人中，支持率高达86%；而拥有大学学历的人群中，这一比例为76%。

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右翼瑞士人民党(SVP/UDC)和左翼社会民主党(SP/PS)支持者对禁令的支持率最高，均为85%。而绿党则相对较为谨慎，仅有75%表示支持。

此次调查由伯尔尼代际之家(Berner Generationenhaus)委托进行。调查于9月至10月期间展开，共有2754名来自德语区和法语区、年龄在18岁以上的瑞士居民参与了此次民调。

瑞士的教育事务由各州自主管理，因而在学校是否应当禁用手机这个问题上，并无全国统一的法规可循。今年9月各州教育部长理事会主席西尔维娅·施泰纳(Silvia Steiner)在接受采访时就曾表示，自己并不认为当前有必要由政客自上而下地实施校园“全面手机禁令”。

而中国教育部则早在2021年1月便已发布《关于加强中小学生手机管理工作的通知外部链接》，对学生在校使用手机作出明确规定。另外根据中国儿童中心2023年的一项调查外部链接，北京市某区义务教育阶段学生的手机拥有率为79.52%，其中小学生为46.90%，初中生为92.66%。这都反映出中国学生手机使用的普遍性，以及社会对学生使用手机的关注。

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