用大量版权文章训练聊天机器人 美8家报媒告OpenAI和微软

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（法新社旧金山30日电） 美国8家报纸今天在纽约联邦法院提起诉讼，控告OpenAI和微软（Microsoft）侵权，利用大量版权新闻文章来训练聊天机器人ChatGPT和人工智慧（AI）助理Copilot。

纽约「每日新闻」（New York Daily News）和「芝加哥论坛报」（Chicago Tribune）等原告，在文件中写道：「这起诉讼起因于被告在未经许可且未付费的情况下，盗取出版商数以百万计受版权保护的文章，以推动其生成式AI产品商业化，其中包括ChatGPT 和（微软的）Copilot。」

「这起诉讼将证明，被告一来必须取得出版商同意，二来必须支付公允价格，才能使用这些内容。」

其他参与诉讼的报纸包括「奥兰多前哨报」（Orlando Sentinel）、「佛罗里达太阳哨兵报」（Sun Sentinel of Florida）、圣荷西「信使新闻」（San Jose Mercury News）、「丹佛邮报」（Denver Post）、「橘郡纪事报」（Orange County Register）、「圣保罗先锋报」（St. Paul Pioneer Press）。

提告的这几家报纸，均为佛罗里达州对冲基金「奥登全球资本」（Alden Global Capital）旗下媒体。奥登全球资本2021年收购论坛出版集团（Tribune Publishing），创建了仅次于「今日美国报」（USA Today）母公司甘尼特报团（Gannett）的美国第2大报业集团。

OpenAI在声明中并未具体提及上述指控，仅表示「我们在生产和设计流程中非常谨慎，以支持新闻机构」。

OpenAI并提及他们「与世界各地的许多新闻机构有着建设性的合作伙伴关系和对话，以探索机会、讨论问题并提供解决方案」。

获微软支持的OpenAI这句话指的是，有许多新闻媒体与他们建立合作关系，而非走上对簿公堂一途，包括美联社、「金融时报」（Financial Times）、德国报业集团斯普林格公司（Axel Springer）、法国「世界报」（Le Monde）和西班牙媒体集团普利沙（Prisa Media）。

今天这起诉讼与「纽约时报」（The New York Times）去年12月提起的诉讼非常相似，当时OpenAI同样被指控窃取内容来训练其强大的AI模型。

OpenAI则强烈反驳，称为了一般训练目的使用包括新闻文章等可公开取得的资料，算是合理使用。

此外，OpenAI反控纽时违反ChatGPT的使用条款，为这起官司生成误导性证据。

微软拒绝就这起诉讼发表评论。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）