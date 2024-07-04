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男子泰国玉佛寺外墙喷漆抗议冒犯君主罪 法院判刑8个月

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（法新社曼谷4日电） 一名男子去年在泰国皇宫一座建筑的外墙喷上反政府和反对冒犯君主罪的涂鸦，遭警方逮捕并移送调查后，男子委任律师表示，法院今天判处他8个月有期徒刑。

26岁泰国男子苏塔威（Suttawee Soikham）去年在泰国皇宫建筑玉佛寺（Wat Phra Keaw）外墙喷上反政府符号和数字112，并且划线杠掉该数字。

112代表的是泰国刑法第112条，俗称冒犯君主罪（lese majeste），泰国有严厉的冒犯君主罪，任何人诽谤、侮辱或威胁国王、王后、王储或摄政王，最高可判处15年有期徒刑。

因事属敏感不愿具名的苏塔威律师告诉法新社，「法院认定他触犯『古迹和古物法』（Ancient Monuments and Antiquities Act），因此判处他1年徒刑，没有缓刑。」

律师指出，由于苏塔威配合调查，这个刑期减至8个月。

去年3月发生的这起事件不但被录下事发过程，还受到泰国媒体大肆报导，因为玉佛寺是历史悠久的泰国皇室建筑大皇宫（Grand Palace）的一部分。

报导这起事件的2名泰国记者也被捕，还遭控是这起事件的共犯。

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