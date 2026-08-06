疑发文触怒毒枭集团 墨西哥网红直播时遭枪杀

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（法新社墨西哥市5日电） 墨西哥当局今天表示，国内网红加斯特伦（Cesar Gastelum）遭到摩托车骑士枪击身亡，可能与他在社群媒体上发文谈到某个犯罪集团有关，疑似为报复行动。

枪击事发时间在4日晚间，地点位于西纳罗亚州（Sinaloa）首府古里亚坎（Culiacan）一间速食店外的停车场。

加斯特伦与两名朋友假扮食品配送员，参与社群媒体的游戏挑战，他同时向50多万名TikTok上的粉丝进行直播。粉丝目睹一辆机车停在他身旁，随后两名骑士其中一人朝他头部开枪。 事发经过也被公共监视器录下；直播影像后来被TikTok的内容审核员下架。

墨西哥安全内阁透过社群平台X发文表示：「调查方向包括加斯特伦在社群上的数篇贴文，其中有部分提到某个犯罪集团。」但未进一步说明细节。

法新社报导，当地毒枭集团西纳罗亚（Sinaloa Cartel）内部两大派系及相关武装组织之间的激烈斗争，造成墨国西北部数以千计人民被杀或失踪，即使总统薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）致力遏制犯罪暴力，却也无法制止。

西纳罗亚集团由绰号「矮子」的首脑古兹曼（Joaquin “El Chapo” Guzman）所创立，目前他正在美国服刑。

古里亚坎被视为「毒枭文化」的大本营，在这座城市里毒枭为争夺地盘而长期激战。

墨西哥媒体报导，网红常因与不同犯罪帮派有所牵扯，进而引来恐吓或寻仇 。