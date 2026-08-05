疑携弹监视川普维安 加州男子高尔夫球场落网

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（法新社洛杉矶4日电） 美国加州警方在总统川普（Donald Trump）来访前2天，在总统名下的高尔夫俱乐部逮捕1名疑似观察维安规划作业的男子。

加州警方2日下午兰乔帕洛斯维第斯（Rancho Palos Verdes）一座高尔夫球场，逮捕来自不远城镇唐尼（Downey）的38岁男子塔雷（Jeanine John Taele）。

根据警长办公室声明，便衣联邦探员发现他「在高尔夫球场内四处走动，拍摄照片和影片，疑似观察维安规划活动」。

川普今天傍晚已搭乘直升机抵达这个高尔夫俱乐部，出席由美国共和党全国委员会（Republican National Committee）举办的募款晚宴。

根据声明，逮捕过程中警方在嫌犯裤子口袋搜出一个16发弹匣，内有空尖弹（hollow-point ammunition）。

警方随后检查他的车辆，发现一把子弹上膛的手枪，以及另一个装有空尖弹的弹匣。

警长办公室与美国联邦调查局（FBI）反恐小组随后搜索了塔雷的住处，查获一把突击步枪、一把手枪、防弹背心、高容量弹匣、弹药、两部对讲机，以及「多本记载令人担忧言论的笔记本」。

洛杉矶郡检察官办公室已于今天上午收到案件，将再决定是否起诉塔雷。