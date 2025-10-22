白俄和乔治亚记者获沙卡洛夫奖 两人对抗不公入狱

afp_tickers

2 分钟

（法新社史特拉斯堡22日电） 欧洲议会今天宣布，表彰对人权和思想自由做出贡献的「沙卡洛夫奖」要颁给入狱的乔治亚记者阿马格洛别利与波兰裔白俄罗斯记者波佐布特，并称他们是「争取自由」象徵。

现年50岁的阿马格洛别利（Mzia Amaghlobeli）是乔治亚记者，她因揭露政府暴力镇压反对派示威，于今年稍早被捕入狱。

阿马格洛别利曾透过她共同创办的独立媒体，对于公共支出及滥权行为进行调查报导。

现年52岁的波兰「选举日报」（Gazeta Wyborcza）记者波佐布特（Andrzej Poczobut）因其批判性报导，被白俄罗斯法院在2023年2月判处8年刑期，波兰当局曾抨击这项判决不公。

白俄罗斯专制政府打压异议分子、关押数百人并迫使大多数反对派人士流亡后，波佐布特则拒绝离开白俄。

欧洲议会（European Parliament）议长梅特索拉（Roberta Metsola）在法国史特拉斯堡（Strasbourg）宣布获奖者时说：「两位记者都遭不实指控而目前身陷囹圄，仅是因为他们履行职责且公开对抗不公。」

梅特索拉还指出：「他们的勇气使他们成为争取自由和民主之象徵。」

设立于1988年的沙卡洛夫奖（Sakharov Prize）以苏联异议人士沙卡洛夫（Andrei Sakharov）命名，每年颁给个人或组织，表彰为人权或民主所做的贡献，今年预计12月16日举行颁奖典礼。