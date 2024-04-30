白俄网路平台封杀德国之声 控涉极端主义

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（法新社莫斯科29日电） 根据白俄罗斯政府今天公布的声明，白俄以涉「极端主义」为由，在全国网路平台封杀德国电视新闻网德国之声（DW），柏林当局则抨击白俄此举是企图箝制独立媒体的声音。

根据法新社看过的白俄内政部网站声明内容，内政部称德国之声在当地的服务机构DW Belarus涉及「极端主义活动」。

德国之声也发表声明表示，其在白俄全国网路上「所有平台」的服务都遭到禁止。

德国之声在官网写道，俄罗斯2022年2月挥军进攻乌克兰后，白俄内政部隔月随即将DW Belarus的内容认定为「极端主义」，而今这个决定已导致德国之声在白俄全境网路遭到封杀，包括德国之声网站、旗下YouTube频道、Telegram频道等所有平台。

德国外交部在前称推特（Twitter）的社群媒体X上指出：「明斯克（Minsk，白俄首都）执政者全力胁迫并箝制记者与媒体。在白俄罗斯禁止德国之声，只是鲁卡申柯（Alexander Lukashenko，白俄总统）打压的手段之一。真相是禁止不了的。」

非政府组织无国界记者组织（Reporters Without Borders，RSF）警告，任何与德国之声有关联的人均可能面临2至7年监禁的风险。

无国界记者组织在X发文指出，「无国界记者组织首先为外国媒体谴责这种行为，并谴责（明斯克）当局恐吓任何独立声音的企图」。

鲁卡申柯是俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的亲密盟友，自1994年以来一直以铁腕手段统治白俄，打压所有异议。

2020年鲁卡申柯连任引发争议，白俄爆发大规模抗争，但在警察暴力镇压下，数以千计抗议人士遭到逮捕。此后，明斯克便加强压制反对派人士和声音。

根据白俄人权团体维斯纳（Viasna），人口不到1000万人的白俄，目前有近1400人因政治因素在监服刑。