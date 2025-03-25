白宫坦承 记者被误拉入国安群聊看光叶门空袭计画

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（法新社华盛顿24日电） 白宫今天证实，一名美国记者被误拉入一个有副总统范斯（JD Vance）、防长赫格塞斯（Pete Hegseth）等高层讨论空袭叶门胡塞（Huthi）叛军的国安交谈群组。

美国总统川普3月15日宣布空袭胡塞叛军，然而时事杂志「大西洋月刊」（The Atlantic）总编辑高德柏格（Jeffrey Goldberg）表示，他因被拉入Signal一个群组而在空袭前好几小时就提前得知，这个国安破口今天震撼华府政坛。

白宫国家安全会议发言人休斯（Brian Hughes）说：「报导所指的讨论串看来是真的，我们正在检讨为何会有一个不该有的帐号被粗心加入群组。」

然而川普被记者们问及此事时却说「我对此一无所知，我还是第一回从你们口中得知」，还说当天的空袭从各方面看都极有成效。

若高德柏格选择空袭前将细节公开，则这个国安机密外泄将造成极大伤害，不过到空袭结束后，他都没有对外披露细节。

然而他今天发长文加上截图，披露当天赫格塞斯当时在群组里公布空袭资讯，包括空袭目标、美军所用武器及空袭顺序等机敏内容。

高德柏格今天写道：「根据赫格塞斯在群组所传，叶门第一次爆炸将在两小时后，即美东时间当天下午1时45分发生。」相关时间序列之后在叶门遭空袭后获印证。

高德柏格说，他在空袭前两天就被加入群组，并收到其他政府高级官员发来的消息。

高德柏格写道，他3月11日在Signal上收到用户名为瓦尔兹的连线邀请，并在接受邀请的两天后被加入一个名为「Houthi PC小组」的对话群。

据高德柏格说法，范斯3月14日开始在这个18人的群组讨论究竟是该立刻对胡塞发动攻击或一个月后再出手。

范斯说「我只是讨厌再帮欧洲的忙了」，而赫格塞斯回覆「副总统，我完全体会您对欧洲搭便车的厌恶。这有够可悲」

「但麦克（国安顾问瓦尔兹的名）说得没错，我们是地球上唯一能做到这点的国家，其他国家根本没法比。问题是时机，考量到美国总统指示重新开放航线，我觉得现在是最佳时机。我认为应该行动；但美国总统仍有24小时的决策空间」。

最后，众官员决定推动攻击胡塞叛军的计画。