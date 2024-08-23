白宫宣布国安顾问将访中 美大选前管控双边紧张关系

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（法新社华盛顿23日电） 白宫今天宣布，美国总统拜登的国家安全顾问苏利文将于27至29日赴北京访问。这将是2016年以来首位白宫国安顾问访问中国，显示在美国总统大选前，华府再度寻求管控双边紧张。

法新社报导，尽管过去2年已有其他美国高阶官员访问过中国，包括国务卿布林肯（Antony Blinken）；但美国总统大选即将在11月登场，民主党候选人暨现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）预料在选战中主张对中国除了继续寻求对话，也要维持施压。

一名美国高阶官员告诉媒体记者，苏利文（Jake Sullivan）此行将与中国外交部长王毅会面，他将重申美方关切中国支持俄罗斯在全面侵略乌克兰后进行的国防产业大扩张，他还将与王毅讨论到北韩与中东议题。北京曾批评美国支持以色列，华府则呼吁中国运用其关系约束伊朗。

与贺锦丽相比，共和党总统候选人、前总统川普（Donald Trump）至少在口头上承诺对中国采取更强硬立场。一些他的幕僚并预期，川普若重返白宫，美国会在全球与中国有广泛摊牌。

不过上述美国官员表示，拜登（Joe Biden）政府与北京接触，并不意味其对待中国的方式有任何软化；华府也持续相信美中属于「激烈竞争关系」，「然而我方致力于负责任地处理这份竞争，防止其演变为冲突」。