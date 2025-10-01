白宫撤销安东尼局长提名 劳工统计局长职位仍悬缺

（法新社华盛顿30日电） 美媒今天报导，白宫已撤销保守派经济学家安东尼（E.J. Antoni）出任劳工统计局（BLS）局长的人事案。这个职务自川普开除前局长、指控其低估就业成长后便悬缺至今。

联邦参议院已收到撤回劳工统计局局长人事案的相关文件。安东尼曾在保守派智库传统基金会（Heritage Foundation）任职，并多次在网路上赞扬川普。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，白宫官员今晚给予安东尼正面评价，并强调将很快提出新的人事案。

独立倡议组织「劳工统计局之友」（Friends of BLS）当天发布声明，敦促政府任命1位合适人选，这个人选应「坚守黄金标准的统计承诺、具备强大的管理能力、接受优秀的经济学训练，并公开支持劳工统计局产品和标准的完整性」。

「纽约时报」（The New York Times）指出，安东尼过去未有政府任职经验，且时常批评劳工统计局的数据通报导程序，与川普的说法一致。

CNN指出，提名安东尼之后，媒体发现他在社群媒体多次发表「煽动性言论」，包括阴谋论及性别歧视内容。

消息人士同时透露，共和党籍联邦参议员柯林斯（Susan Collins）与穆考斯基（Lisa Murkowski）均拒绝与安东尼会面。

劳工统计局局长职位之所以出缺，起因于川普指控前任局长麦肯塔佛（Erika McEntarfer）操弄数据，淡化他第2个总统任期的政绩，并屡次未提出证据就宣称7月的就业报告「有被操弄」之嫌，低估劳动市场表现。

根据劳工统计局数据，今年7月就业成长不如预期，为COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情以来的最差水准。

数据发布后没几个小时，川普即下令撤换麦肯塔佛，尽管白宫国家经济会议主席哈塞特（Kevin Hassett）后来承认就业市场确实呈现降温趋势。