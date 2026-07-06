白宫新建直升机停机坪 川普称将非常漂亮

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（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普今天证实，白宫正建造「漂亮的」新直升机停机坪，这是他亲自主导白宫改造计画的最新工程。

这座停机坪位于白宫南草坪（South Lawn）。数十年来历任总统和第一家庭常被拍到在这片草地登上或离开「陆战队一号」（Marine One）直升机。

「华盛顿邮报」报导，承包商已被要求加快施工进度，以便在即将到来的国是访问前完工，似乎与中国国家主席习近平9月访问有关。

川普告诉媒体：「现在我们正在建造一座直升机停机坪，漂亮的停机坪，上面会有白宫徽章，是用花岗岩，雕刻的花岗岩…真的非常漂亮。」

川普表示，这个降落区目的是解决塞考斯基公司（Sikorsky）制造的新型总统直升机机队相关问题。

外界先前普遍报导直升机的排气会导致草地烧焦，川普今天还说，直升机产生的气流非常强劲，草坪实际上会「被连根拔起」。

川普表示，塞考斯基公司同意负担这项工程费用，因为他们对于草坪问题「感到有点愧疚」。

他说：「大约5、600万美元，他们全额买单。我听到他们会支付费用时说『那我们就做个漂亮的吧，不要随便做块白色混凝土了事』。」

然而华邮报导工程费用是上述数字至少约两倍，约1300万美元，而且也包括南门廊（South Portico）和邻近车道翻新。