白宫记者晚宴 拜登暗酸川普有如6岁孩子

2 分钟

（法新社华盛顿27日电） 今天在白宫记者协会年度晚宴上，美国总统拜登自我解嘲，但将更大矛头指向他的竞争对手川普；与此同时，晚宴会场外有抗议人士发动反加萨冲突的示威活动。

法新社报导，政商名流盛装抵达会场的同时，场外有100多名抗议人士高喊「你们可耻」等口号。

在晚宴场内，拜登和主持人柯林约斯特（Colin Jost）绝口不提加萨（Gaza）。柯林约斯特在综艺节目「周六夜现场」（Saturday Night Live）担任编剧和演员多年，他今晚除了挖苦拜登的年纪，也把拜登三不五时在总统专机空军一号（Airforce One）登机梯上绊倒的事拿出来讲。

柯林约斯特开玩笑说，「我想点出的是，现在已经晚上10时了，『瞌睡乔』（Sleepy Joe，指拜登）还醒着呢」，反倒是上周在纽约为「封口费案」出庭的川普，「每天早上可都在法庭上睡着」。

81岁拜登很会开自己和媒体的玩笑，也不忘调侃77岁共和党籍总统参选人川普，说「年龄是我们唯一的共同点」，但「我的副总统是真的替我背书」。

拜登说：「2024年大选选举活动正如火如荼进行着；没错，年龄是一个问题。」

他打趣道：「我是一个成年人，正和一个6岁孩子竞争。」

晚宴场内充满笑声，饭店场外气氛却十分严肃。有抗议人士从顶楼窗户张开一面巨大的巴勒斯坦旗，另有人聚集在马路上，高举标语并用扩音器大喊口号。（译者：纪锦玲）