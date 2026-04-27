白宫：川普与国安高层商讨伊朗最新提议

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（法新社华盛顿27日电） 白宫指出，美国总统川普今天与国安高层商讨据报由伊朗所提，重新开放荷莫兹海峡的提议。

据传美、伊将在进一步针对德黑兰核计画这个棘手议题展开磋商之前，先行解除各自实施的封锁措施。白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）在简报会中被问到此事时指出：「这项提议正在讨论中。」

她说：「既然媒体已经报导，我可以证实总统今天上午已经与国安团队会面。」不过李威特拒绝透露川普是否会接受该提议。

国务卿卢比欧（Marco Rubio）则表示，伊朗对关键水道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）所持态度不符合美方要求。

他接受福斯新闻频道（Fox News）访问时表示：「如果他们所谓的开放海峡，是指『只要跟伊朗协调，经我们同意，海峡就会开放，不然就会被攻击，还得付钱』，那根本不是开放海峡。」

卢比欧说：「他们不可以让这种体制正常化，我们也不能容忍他们试图这么做，将国际水道的使用权以及收费权利交由伊朗单方面做决定。」

美国新闻网站Axios稍早报导，川普计划针对伊朗所提重新开放海峡，并且推迟核谈判一事，与国安团队进行商讨。

李威特对记者表示：「总统已经对伊朗划定非常、非常明确的红线，不仅美国民众知道，他们（指伊朗）也非常清楚。」