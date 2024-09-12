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白宫：Quad峰会21日在拜登家乡登场

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（法新社华盛顿12日电） 白宫今天宣布，美国总统拜登21日将在他的家乡－德拉瓦州威明顿市接待澳洲、印度、日本这3个「四方安全对话」（Quad）盟邦的领袖，届时将聚焦讨论与中国的紧张关系。

白宫发言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在声明中表示：「这将是拜登（Joe Biden）总统第一次以总统身分在威明顿市（Wilmington）接待外国领袖，反映出他与Quad每位领导人私人关系深厚，以及Quad对我们所有国家的重要性。」Quad由美国、日本、印度、澳洲组成。

尚皮耶还说，拜登「期待」欢迎澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）、印度总理莫迪（Narendra Modi）及日本首相岸田文雄的到来。

Quad成立于2007年，但拜登极力推动Quad成为着重跨国结盟抑制中国等对手的一环。他2021年在白宫主持Quad首次领袖峰会，之后Quad每年都会举办峰会。

白宫声明并未明确点名中国，但提到4位领导人将聚焦在「推进我们对于自由开放印度洋－太平洋地区的共同愿景」。

Quad在谈及与中国的紧张关系时，频繁使用类似的隐讳用语，尤其是谈到中国与菲律宾舰艇最近在南海的一连串对峙时。

白宫还说，下次Quad峰会将由印度主办。

拜登退出2024美国大选，让副总统贺锦丽（Kamala Harris）接棒获民主党提名角逐总统大位后，任期进入尾声，现正聚焦在自己的外交政策政绩上。

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