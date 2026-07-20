盖亚那老旧渡轮翻覆外海 66人失踪搜救中

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（法新社乔治城19日电） 一艘载有133人的老旧渡轮18日深夜在南美国家盖亚那外海翻覆，数十人疑似罹难。当局指出，酿祸原因可能包括大浪撞击、乘客名单不准确及船员涉毒等因素。

这艘名为MV Barima的渡轮18日下午自盖亚那首都乔治城（Georgetown）出发，预定前往位于内陆产油区艾瑟奎波（Essequibo）的港口城镇波特凯图马（Port Kaituma）。渡轮启航约8小时后，航管部门于18日晚间11时左右收到求救讯号，随即展开搜救行动。

当局表示，渡轮是在距离岸边约11公里处的外海翻覆。

盖亚那公共工程部长艾杰希尔（Juan Edghill）稍早在脸书（Facebook）发文称，初步迹象显示，这艘渡轮可能是遭到大浪撞击后翻覆。

「搜救工作正持续推进。截至目前已有67人获救，其中包括15名儿童。」

19日晚间，艾杰希尔表示，船长及至少1名船员被验出大麻阳性反应。

此外，有多名获救者并不在乘客名单上，显示名单资讯有误，因此当局也难以确定失踪人数。

盖亚那总理菲力普斯（Mark Phillips）发布声明称，获救者包括41名男子、11名女子、6名男孩及9名女孩。

声明还指，这艘船通报装载重达286吨的货物，超过284吨的乘载容量；船上配备250件救生衣、2艘救生艇及6艘充气式救生筏；事发时渡轮载有116名乘客及17名船员。

当局已联络获救者家属，以及所有登记乘客和船员的亲属。船长及1名船员也在获救者之列，两人已返回事发水域协助搜救行动。

当局目前将剩余的66人列为失踪，尚未宣布他们罹难。

一名18岁获救者吉特森（Wayne Kitson）表示，悲剧发生之际，船上的乘客正在睡觉。他说，自己在水中待了6个小时后才获救，只有手臂、腿部及颈部受到轻伤，但他担心同船的妻子和女儿已经不幸罹难。

船只追踪网站VesselFinder的资料显示，这艘渡轮建造于1939年。