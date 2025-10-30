盖兹淡化暖化危机 川普称战胜气候变迁骗局

（法新社华盛顿29日电） 在亿万富翁慈善家比尔盖兹（Bill Gates）表示全球暖化不会毁灭文明之后，美国总统川普今天宣称，他在所谓的气候变迁「骗局」上取得胜利。

川普在其社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）上表示：「我（我们！）刚刚在气候变迁骗局之战取得胜利。比尔盖兹终于承认自己在这个问题上大错特错。」

微软（Microsoft）共同创办人盖兹本周在长篇备忘录中指出，气候变迁「不会导致人类灭亡」，被视为这位70岁富豪的重要立场转向。

盖兹还说，虽然气候变迁会带来「严重」后果，但「在可预见的未来，人们仍能在地球大部分地区生存并繁荣」。

他认为，处理全球疾病和贫困问题，将有助为最贫困地区的人们应对暖化世界做好准备。

盖兹承认，批评者可能会指责他虚伪，因为他的碳足迹很大，或者认为这份备忘录是「一种狡猾的方式，意在表明我们不应该认真对待气候变迁」。

但他指出，迄今已在减排方面取得重大进展，并对未来科技进一步减排抱持乐观态度。

川普长期对环境议题持怀疑态度，并在9月联合国大会演讲中抨击气候变迁是「有史以来最大的骗局」。这位共和党人2024年胜选后重掌政权，1月起已大幅撤回绿色政策。