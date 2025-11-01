目击无人机 柏林布兰登堡机场航班停飞

afp_tickers

2 分钟

（法新社柏林31日电） 德国柏林布兰登堡机场发言人告诉法新社，由于发现不明无人机，柏林布兰登堡机场今天暂停航班起降近两个小时，这是近期欧洲多起类似惊扰事件中的最新一起。

柏林布兰登堡机场（Berlin Brandenburg Airport）发言人说，晚间8时08分到9时58分，所有起降作业暂停，还有「一系列航班」在机场关闭期间转降到德国其他城市。

发言人又说，为了减少对航班营运的冲击，柏林对夜间航班的禁飞规定也放宽。

他说：「我们认为目前危险已暂时解除。」

今年以来，德国多座机场与敏感军事设施多次发生无人机目击事件，德国领导人对此发出警告，称无人机威胁日益严重。 丹麦、挪威与波兰的机场最近也因出现不明无人机而暂停航班，罗马尼亚与爱沙尼亚则将责任归咎于俄罗斯，但莫斯科当局否认相关指控。

作为北大西洋公约组织（NATO）中支持乌克兰对抗俄罗斯的重要成员国，德国同样把矛头指向莫斯科。

近几个月来，德国多处军事基地、工业设施与其他关键基础设施上空都曾出现目击无人机事件。

10月初，南部城市慕尼黑机场两度因目击无人机而关闭，航班纷纷取消或改道，数以千计的乘客滞留。 内政部长多布林特（Alexander Dobrindt）呼吁德国「找到因应这类混合威胁的新对策」，包括提高侦测、评估与可能击落无人机的能力。