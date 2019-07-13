人与动物应该获得同样的基本权利。饲养员与猩猩，1974年苏黎世动物园资料图片。 (Keystone)

近年来，没有什么像公民动议那些主导着瑞士的政治。一方面，要求改革动议的呼声渐渐退潮，而另一方面，关于贯彻动议的讨论却甚嚣尘上。对此，政治学家在新版《直接民主年鉴》中进行了探讨。

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Sentience Politics智库的积极分子开诚布公地说，他们的首要目的并不是按照字面意思落实动议，不是要求猴子获得与人类同样的基本权利。

不，2017年向巴塞尔城市半州递交了“灵长目动物的基本权利”(德)外部链接的积极份子们有着更远大的目标。

动议的倡议人在主页上写道，除了猴子，猪、牛和鸡也应该获得与人类同样的权利。该提案只是在全球范围保证动物基本权利、进而实现纯素食的第一步，也是一小步。

Sentience Politic把提案比喻为“一只脚跨进了门槛”。然而，巴塞尔城市半州州议会却把这只脚挤出了门外。起先，州议会称动议不合规定，违反了现行联邦法律。

但是，今年年初，州宪法法院宣布同意倡议人提出的上述，反对州议会的决议。

Suzann-Viola Renninger在新版《直接民主年鉴》中引用了“一脚跨进门槛”这种表达方法(见信息栏)。她认为，“一脚跨进门槛”是公民动议的新功能。其实，这是广告和营销的惯用战略，“一种说服技巧，其核心元素在于逐步提高要求。 ”

第一项“要求”就是灵长目动物应该获得基本权利。选民们在经过思想斗争之后，可以相对容易地接受这项要求。

最终要求是在宪法中规定纯素食，而这就让选民有些难以消化了。

让少数人发声

“一脚跨进门槛”是对公民动议现有功能的补充。

伯尔尼大学退休教授、政治学家Wolf Linder (德)外部链接认为，公民动议有三个功能，而这三个功能都促进了少数人群的权利。



阀门的功能，以公民动议为工具，应对占主导地位的精英阶层。

催化剂的功能，把时机尚未成熟的议题提到议事日程。

飞轮的功能，把在部分群体中讨论的题目纳入动议，引起公众更广泛的关注。

“动议促选”发展势微

除此以外，近几十年来，政党更多地把公民动议用作促选工具，动议的促选功能越来越显著。

在重要选举来临之际，政党纷纷提出动议，以赢得选民的支持。



《年鉴》作者Axel Tschentscher，Andreas Gutmann和Lars Ruchti指出，所谓的“动议泛滥”(德)外部链接最近发展势微。这样一来，关于动议改革的讨论本该烟消云散。

提出改革动议的原因是，人们担心国家因处理一桩桩一件件的公民动议而丧失国家职能。

改革派建议，抬高公民动议的门槛，提高征集签名的数字。目前，如果倡议者在18个月内征集到10万个签名，就可以提出公民动议。

《年鉴》作者认为，一项最近进行的研究也有助于平息人们的忧虑。研究显示，尽管公民动议在近40年来更多地被政党用作动员选民的工具，但是，“竞选工具”并未改变公民动议的最初功能，这就是“少数人发声的阀门”。

学者们的结论是，阀门的功能和动员选民的功能是基本平衡的。

“动议泛滥”的谣言

《年鉴》所列数据清楚显示，动议数量迅速增加的说法并不属实。2014年，也就是瑞士上届议会大选的前一年，在联邦层面总共有12个动议。这正好是大选前一年，也就是2006年和2010年递交的公民动议的平均数。

政治学家的研究显示，选举年递交的动议数反而大幅度下降。2015年，只递交了6项动议，与2011年的21项动议相比，大大减少了。在2007年选举年，总共有12个动议。

议会任期4年，2016年、2017年正好是本届议会任期的中间时段，瑞士将在今年10月12月进行大选，选举出新一届国民院和联邦院。中间年份递交的动议数为8.5，符合多年以来的平均值。

动议实施引起热议

《年鉴》作者认为，公民动议显示出两个主要发展趋势，一是改革呼声渐渐平息，二是，关于如果实施动议的讨论日益激烈。

这集中体现在被选民在2016年否决了的执行动议(德)外部链接上。瑞士右翼保守党，也就是瑞士人民党旨在通过该动议，夺取议会对驱逐犯罪外国人动议(德)外部链接的法律执行权(德)外部链接。

外部内容

实施“反对大规模移民”(德)外部链接动议也引起了巨大争议，该动议同样由瑞士人民党提出。在议会实施动议的同时，一个新动议被提出来了，这就是“走出僵局！放弃重新引入移民配额动议”(德)外部链接。

不久，该动议又被撤回，因为倡议人看到，反对大规模移民动议的实施已经达到了他们的主要目的。

相反，瑞士人民党认为，他们提出的倡议没有被落实，并提出了后续动议，以施加压力。2018年， 瑞士人民党递交了“温和移民(限制动议)”(德)外部链接。瑞士选民预计将在2020年对此进行表决。

成功几率小，受欢迎程度高

《年鉴》作者的结论是：公民动议现在是、将来也是瑞士直接民主的亮点。尽管提案被通过的几率很小，但是，2019年3月就有4个委员会开启了联邦层面公民动议的签名征集工作。只有十分之一的公民动议被选民通过。



瑞士资讯swissinfo.ch

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