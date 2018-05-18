此内容发布于2018年5月18日 上午9:00 最后更新 - 2018年5月18日 -09:00

在民主推广方面，Anja Wyden Guelpa属于瑞士最活跃、最有创新力的最强大脑。2018年4月，45岁的她从日内瓦州州务秘书的岗位上卸任。一起走近这位全心全意向青少年普及民主意识的瑞士女性。

瑞士资讯swissinfo.ch去日内瓦拜访了她。一见面，立刻能感受到她的性格魅力。



Anja Wyden Guelpa其人 1973年出生在瑞士瓦莱州。分别在德国Tübingen和瑞士日内瓦学习政治学，获得公共行政硕士学位。 曾任瑞士外交部州瑞士发展及合作署(Deza)的项目主管，后在信息技术巨头IBM任顾问。 作为社会民主党的活跃成员，她曾在日内瓦州政府的不同部门工作。2009年，成为日内瓦州的第一位女州务秘书。在连任两届任期后，她于2018年4月卸任。 信息框结尾

2009年，Anja Wyden Guelpa成为日内瓦州第一位女州务秘书。

她这样一位出生在上瓦莱地区、母语是德语，而且刚满36岁的年轻女性绝对不是该职务的典型“人设”。要知道，州务秘书可是一份被大小会议和“干巴巴”的会议记录填满的工作。

这位年轻女子似乎不属于这个世界。她爱和人们沟通，但只喜欢平等对话，而非从上而下地发号施令。而她心里最关切的就是青少年和儿童。

她希望让青少年们懂得，在他们身边、周边街道、城市、州和国家发生的事情，其实都和他们有关。

撸起袖子加油干

现实同Wyden Guelpa的理想还差得很远：18-25岁的瑞士人中，70%的人都不参加投票选举。这不是因为青少人没有观点，而是因为他们觉得事不关己。

Anja Wyden Guelpa想改变这种情况：她希望鼓励人们重新接近、了解政治事务。如果没法把市政大楼移进人群，那就让人们走进市政大楼吧-州政府和议会就是在这里为了百姓办公议政。

于是，市政会议厅便成为了“3D办公机构”(法)外部链接项目的演播厅，而小学生们就是演员和观众。在日内瓦州议会会议厅的椅子上，坐着的都是10岁孩子们，他们已经进入角色：自己起草、讨论法案，并投票表决。

“民主周”(Semaine de la démocratie，法)外部链接和“公民电影院”(CinéCivic，法)外部链接也都是由Wyden Guelpa促成的项目。后者是为10-25岁青少年组织的视频及海报创意大赛。创意无界，但不言而喻，作品要鼓励其他年轻人参加投票和选举。瑞士其他5个法语州也加入了竞赛行列。

Wyden Guelpas是从哪里得来那么大的动力去推进这一事业？是受到某一关键事件的点醒吗？是的。

1983年12月7日，由于瑞士联邦议会右翼多数派的阻挠，社会民主党女议员Lilian Uchtenhagen在角逐联邦委员会席位(即瑞士政府成员)的竞选中失败，未能成为瑞士第一位女联邦委员。最终，她的党内同仁、男性国民院议员Otto Stich被选入联邦委员会。

关注“政治自我”

Wyden Guelpa心系“公民角色”。这是指人们作为成熟、有责任感、自信、知情的公民参与民主进程的能力-其所涉及的远远不止参加投票或选举。

回想在日内瓦这精彩的几年，让不愧“日内瓦政治教育实践部长”称号的Wyden Guelpa深感幸福的时刻有哪些？而让她苦恼的又是什么呢？



现在，Anja Wyden Guelpa要迎接新的事业挑战了。她在新岗位上将依旧全力以赴工作，这一点毫无疑问。

本文属于瑞士资讯swissinfo.ch直接民主特刊外部链接#DearDemocracy。这一特刊是瑞士资讯讨论直接民主，广开言路的平台。文章观点并不代表瑞士资讯swissinfo.ch的立场。 信息框结尾



(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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