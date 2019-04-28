上周参加台湾泼水节的人们。 (Keystone / David Chang)

在一篇专栏文章里，两位直接民主的倡导者指出台湾的政治体系需要改良，并为其如何改良提出了具体建议。

当前流行一种新观点，认为选举制民主在走下坡路，但是这种观点忽略了一个相反的世界趋势：直接民主正日趋盛行，特别是在地区及区域级别的政府层面。

今天，全球的117个民主国家中的113个允许他们的公民合法或合乎宪政地推动公民动议，或实现公投，有的国家是两者均可。自1980年起，全部国家中的大约80%至少针对立法或宪法议题举行了一次全国范围的公投或民众投票。

在近代历史上举行过的所有全国性民众投票当中，超过半数是发生在过去的30年里。根据我们的研究，在现代，大约举行过2’000次这样的投票：欧洲1’075次，非洲193次，美洲187次，大洋洲117次，亚洲201次。

我们认为，台湾得益于实行及大力发展全国范围内的直接选举，其政治体系在给予公民在未来发展的话语权方面，已领先其他主要民主国家，比如说德国，美国以及印度。

其他这些国家都不允许在重要议题上举行全国范围的民众投票。但是这些国家以及其他民主国家，都在地区及区域层面上为直接民主开绿灯。地区性投票的例子多达数万，不胜枚举，我们没法将其进行详细统计。

目前台湾以及其他国家面临的挑战是，如何设计具体措施以及建立相关机构，以确保直接民主可以对公众起到正面作用，而不会被某些特别利益团体所利用，同时还要确保适当向公民宣导深思熟虑后再投出选票的重要性。

十月份台中市会举办现代直接民主全球论坛(Global Forum on Modern Direct Democracy)。活动家、立法者、学生以及研究民主的学者将在那里汇聚一堂，进一步探讨如何避免直接民主被滥用。

这里先列出我们的三项建议：

1.明确时间和空间的重要性。

直接民主需要大量的时间及空间以进行真正的思辨活动，这包括收集签名、提交倡议后的辩论，以及投票前的竞选活动。

如果像去年台湾举行的公投那样进程过快，那既无助于话题充分讨论，也无助于提升辩论质量。至于如何将进程减速，我们建议将收集签名的允许时限从6个月延长到至少18个月。

2.将针对议题的投票与候选人选举分开

直接针对法律议题投票与为代表投票是截然不同的事，两者应该被严格分离，这样会使得公众有充足的时间将各个选举活动考虑清楚。

为直接民主和代表民主制定不同的时间表，也会降低政党或候选人滥用直接民主程序的可能性。

3.取消或降低法定投票人数最低限。

一旦将议题投票和候选人选举分开，那么投票率一般会下降。这意味着公投的法定人数最低限应该取消，或是至少降低。当前台湾的标准是合法投票人的25%，我们认为至少要降低到10%，这样投票措施的反对者才不会利用抵制策略来使得投票结果无效。

改进需要全国范围内的共识，直接民主会继续在这里推进，并有可能成为台湾及其他地区的自治政府的一个日益重要的特征。直接民主正在蓬勃发展中。我们仅是需要确立合适的实施方式。

Joe Mathews和Bruno Kaufmann是本次现代直接民主全球论坛的联席主席。今年的全球论坛将于10月2日至5日在台中市举行。2020年的论坛将在瑞士伯尔尼举行。





本文只代表作者本人意见，并不代表瑞士资讯swissinfo.ch观点。

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