真主党二号人物：支持黎以达成停火协议

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（法新社贝鲁特8日电） 真主党二号人物卡西姆今天表示，他们支持黎巴嫩协调跟以色列达成停火协议。以色列两周来的猛攻，已导致黎巴嫩什叶派伊斯兰政治和军事组织「真主党」领袖身亡。

卡西姆（Naim Qassem）在电视演说中表示：「我们支持（黎巴嫩国会议长）柏瑞（Nabih Berri）为实现停火所做的政治努力。」

以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日在加萨走廊爆发战争，此后也与声援哈玛斯的真主党（Hezbollah）在以黎边界零星交火。以色列上个月23日加强袭击真主党，自此造成1150多人死亡，逾100万人流离失所。

而以色列9月27日大规模空袭贝鲁特（Beirut）南郊期间，击毙了真主党领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）。

黎巴嫩总理米卡提（Najib Mikati）和国会议长兼真主党盟友柏瑞，近日来戮力促成以色列和真主党立即停火。

哈玛斯和真主党背后都有伊朗撑腰。伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）已于4日表示，德黑兰当局支持黎巴嫩和加萨「同步」停火的努力。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）向媒体表示，华府希望看到外交解决方案，但支持以色列在打击真主党的努力。

米勒说：「全世界过去1年来都在呼吁停火，真主党却拒绝同意。现在真主党处于劣势，遭受重创，突然间态度丕变，想要停火。」

他说：「我们支持以色列在削弱真主党上做的努力，但最终，我们确实希望看到这场冲突以外交方式解决。」