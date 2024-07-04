真主党再度折将 百枚火箭猛攻报复以色列

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（法新社贝鲁特3日电） 黎巴嫩武装团体真主党（Hezbollah）表示，今天向以色列阵地发射100多枚火箭，报复以军狙杀一名真主党高阶指挥官；这是真主党近几周来第二度折将。

一名接近真主党的消息人士告诉法新社，以色列对泰尔（Tyre）一辆汽车发动攻击，击毙一名负责黎巴嫩南部3区之一的真主党指挥官。这名消息人士因未获授权对媒体谈论此事而要求匿名。

有伊朗在背后撑腰的真主党说：「指挥官纳瑟（Mohammed Naameh Nasser）在攻击中殒命。」这是真主党迄今阵亡的最高阶军官之一。

真主党表示，他们发射「100枚卡幽沙式（Katyusha）火箭」，攻击以色列在戈兰高地（Golan Heights）的两个阵营，作为纳瑟遇袭丧命「报复行动的一环」。

以色列军方表示，以军「消灭了」纳瑟，称他是负责自黎巴嫩西南部向以色列开火的「阿济兹部队」（Aziz Unit）指挥官。

消息人士说，纳瑟与6月遭以色列袭击身亡的真主党高阶指挥官阿布杜拉（Taleb Abdallah）级别相同；当时黎巴嫩军方消息人士称，阿布杜拉是真主党迄今阵亡的「最重要」指挥官。（译者：纪锦玲）