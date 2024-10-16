真主党扬言对以色列扩大飞弹攻击 尼坦雅胡拒停火

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（法新社耶路撒冷15日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天拒绝在黎巴嫩停火的构想，表示在真主党扬言扩大攻击之际，这将导致这个武装组织逼近以色列北部边境。

尼坦雅胡发出这番言论时，美国对以色列在黎巴嫩和加萨的战争行为扩大施压，批评以色列近期对贝鲁特（Beirut）轰炸，同时要求对加萨运送更多援助物资。

尼坦雅胡和以色列军方坚持，以色列与黎巴嫩边界沿线须设有一个缓冲区，不能有真主党（Hezbollah）战士存在。

他们在声明中提到：「尼坦雅胡总理阐明，以色列不同意任何不提供这一点（缓冲区）、且不阻止真主党重新武装和重新编制的安排。」

真主党第二号人物卡西姆（Naim Qassem）发表具挑衅意味的电视演说时，指出唯一的解决方式是停火，同时威胁扩大对以色列全境的飞弹攻击范围。

黎巴嫩官方的国家通讯社（National News Agency）报导，以军今天炮击黎巴嫩东部和南部数个地区，包括贝卡谷地（Bekaa Valley），其中巴贝克市（Baalbek）一家医院已停止服务。报导指出，有3名真主党战士在黎巴嫩南部被俘。

黎巴嫩卫生部指出，在以军今晚空袭下，黎巴嫩南部有9人死亡，东部5人丧生，包括3名儿童在内。

此外，一周多以来，以军对加萨北部和贾巴利亚（Jabalia）周遭地区发动大规模空中和地面攻击，据称哈玛斯（Hamas）武装分子正在当地重新集结。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）