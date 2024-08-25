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真主党报复射320枚火箭弹 以总理将召开紧急内阁会议

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（法新社耶路撒冷25日电） 黎巴嫩「真主党」连夜朝以色列发射逾320枚火箭弹，以国总理尼坦雅胡今天上午将召开安全内阁会议因应。为了安全考量，以国班古里昂机场离境班机将会延误，入境班机则将转降其他机场。

以色列军方宣称，因侦测到伊朗撑腰的黎巴嫩「真主党」（Hezbollah）准备进行「大规模」袭击，以军已对「真主党」采取先发制人的攻击行动。即便如此，「真主党」今天仍然声称连夜对以色列发动了突袭，作为对其最高阶指挥官上个月在首都贝鲁特郊区遇袭丧命的「初步回应」。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室发布声明说，尼坦雅胡将于今天上午7时召开安全内阁会议。

此外，以色列特拉维夫班古里昂机场（Ben Gurion Airport）表示，今天上午离境的班机将会延误，入境班机则将安排转降其他机场。

班古里昂机场稍早在Instagram发布声明，提到了安全情势，并建议旅客向航空公司谘询航班变更。

「真主党」今天在声明中说，「截至目前，已向敌方阵地发射超过320枚卡幽沙式（Katyusha）火箭弹」；并说，「真主党」的攻击目标是11座以色列基地和军营。 「真主党」表示「第一阶段已取得圆满成功」，并说这个阶段目的在于「锁定打击以色列军营和阵地，好让攻击无人机深入以色列境内目标」。

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