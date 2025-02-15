真主党支持者群起抗议 联合国维和部队车辆遭纵火

afp_tickers

2 分钟

（法新社贝鲁特14日电） 黎巴嫩政军组织真主党的支持者封锁通往黎国首都贝鲁特机场的道路以示抗议，联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）一辆车今天在当地遭纵火，部队回报此事件导致一名指挥官受伤。

由于黎巴嫩当局禁止2架伊朗飞机降落贝鲁特，真主党（Hezbollah）支持者已连续两夜封锁通往黎国唯一机场的道路。

黎巴嫩军方矢言对车辆纵火事件的幕后黑手采取坚定行动。根据UNIFIL，其一名即将卸任的副指挥官因此受伤。

黎巴嫩军方在社群媒体X平台发文指出，「多个地区，尤其是机场周边地区…爆发示威，现场出现破坏公物与冲突行为，包括袭击（联合国）维和部队成员及车辆」。

UNIFIL要求「黎国当局立即展开全面调查」，并表示「攻击维和部队人员是公然违反国际法，甚至可能构成战争罪」。

与以色列打仗一年，以及邻国盟友叙利亚前总统阿塞德（Bashar al-Assad）垮台均大幅削弱真主党，然而其在黎巴嫩仍拥有庞大权力基础。

以色列一再指控真主党利用贝鲁特机场从伊朗运送武器，真主党和黎巴嫩官员则屡次否认这项说法。

黎巴嫩民航总局（DGCA）昨天谈到，由于实施「额外安全措施」，在本月18日前，已「暂时重新安排」部分航班，其中包括来自伊朗的班机。