真主党领袖身亡 以色列人称乐见、对冲突能否结束仍存疑

afp_tickers

4 分钟

（法新社特拉维夫28日电） 以色列民众今天听闻黎巴嫩真主党（Hezbollah）领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）身亡的消息后欢欣鼓舞，但人们对于长远来看这是否会让以色列更加安全意见不一。

以色列军方官员今早宣布，领导真主党超过30年的纳斯拉勒昨天死于针对真主党总部的空袭，这场袭击发生在黎巴嫩首都贝鲁特（Beirut）南郊。

真主党今天下午证实纳斯拉勒的死讯。在那之前，以色列商业枢纽特拉维夫（Tel Aviv）滨海步道上的民众就表示，在以黎边境冲突不断恶化的情况下，以军宣布击毙纳斯拉勒的消息令人松一口气。

特拉维夫居民沙列（David Shalev）说：「这真是个好消息，早该这样做了。」尽管他对纳斯拉勒之死是否能结束北方的战事抱持怀疑，但也认为这向以色列的敌人传达出明确的讯息：「不要惹我们。」

以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）今天在电视转播的记者会上表示：「纳斯拉勒是以色列的史上最大敌人之一…消灭他让世界变得更安全。」

近期以色列将军事行动的重点转向歼灭真主党军事领导层以及「清理」北部边境，当地超过6万名以色列居民已被迫撤离近一年。

紧张局势升温使以色列中部面临更高的安全风险。真主党25日宣布，已向位于特拉维夫附近的以色列情报机构摩萨德（Mossad）总部发射一枚弹道飞弹。

国际信用评等机构穆迪（Moody’s）昨天则下调以色列的主权信用评等，理由是以色列和真主党的冲突恶化且加萨走廊（Gaza Strip）停火前景黯淡，导致地缘政治风险升高。

穆迪在声明中表示：「调降以色列主权信用评等的主要原因是，我们认为地缘政治风险显着加剧，达到非常高的水准。」这使以色列的评级从A2被降至Baa1，是今年第2次下调。

此外，欧洲联盟（EU）今天表示，航空公司未来一个月应避开黎巴嫩和以色列领空。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）和欧盟航空安全总署（European Union Aviation Safety Agency, EASA）发布声明警告「空袭已全面升级，安全形势恶化」。

他们发布官方建议，指出「不要在黎巴嫩和以色列领空的所有飞行高度运行」。

伊朗国营媒体今天报导，伊朗的国家航空公司伊朗航空（Iran Air）已暂停飞往贝鲁特的所有航班。