真主党高阶指挥官丧生 法新社：遗体已寻获

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（法新社贝鲁特31日电） 亲近真主党的消息来源告诉法新社，在以色列对黎巴嫩首都贝鲁特南部发动空袭时身亡的真主党高阶军事指挥官舒库尔，遗体已于事发后近24小时寻获。

贝鲁特（Beirut）南部空袭事件过后短短几小时，巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）也在伊朗首都德黑兰（Tehran）遇袭丧生，让外界忧心以哈在加萨（Gaza）的战争恐升级为更大范围的区域冲突。

这名真主党（Hezbollah）逆名消息来源指出，以军昨天声称击毙舒库尔（Fuad Shukr）后，他的「遗体在遭攻击建筑物的断壁残垣下被找到」。

以军表示，昨晚的空袭行动已「歼灭」舒库尔，并直指舒库尔是周末期间，在以色列占领的戈兰高地（Golan Heights）德鲁士（Druze）一处阿拉伯村庄发动火箭攻击的罪魁祸首，造成12名孩童死亡。

以军形容舒库尔为真主党「最高军事指挥官」，也是真主党领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）的「得力助手」。

今天稍早，真主党证实舒库尔人在遭锁定的建筑物内，但说他生死未卜。

根据黎巴嫩卫生部数据，这场在贝鲁特郊区的袭击行动导致5名平民丧生，分别是3名妇女和2名儿童。事发地点是一处人口过于稠密的住宅区，也是真主党的大本营。