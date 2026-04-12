石油飙涨备受压力 印尼总统赴俄会晤普丁

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（法新社雅加达12日电） 印尼总统府表示，总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天将赴俄罗斯，与俄国总统普丁会谈，石油是讨论议题之一。据悉俄国有意出售石油给印尼。

普拉伯沃的办公室向法新社证实，普拉伯沃预计于今天傍晚启程。

印尼外交部长苏吉欧诺（Sugiono）昨天表示，石油是「对印尼极具战略意义」，总统此行赴俄国将列入讨论重点。

苏吉欧诺说：「普拉伯沃总统将与普丁（Vladimir Putin）会面，讨论全球地缘政治，当然还有能源情势。」

普拉伯沃近期曾出访南韩和日本。他上周在内阁会议中表示：「为了确保石油供应，我必须走遍各地。」

中东战争导致的国际油价飙涨，印尼和许多国家一样受到压力。

印尼是东南亚最大经济体，本身也生产石油，但仍是石油净进口国；印尼政府长期大幅补贴燃油。

上个月，普拉伯沃政府宣布实施燃料配给，并规定公务员每周应有一天在家上班，以节约能源储备。政府也承诺近期内不会调涨燃油价格。

法新社报导，俄罗斯驻印尼大使托尔切诺夫（Sergei Tolchenov）3月时告诉媒体，俄罗斯愿意对印尼出售石油。

托尔切诺夫表示：「如果印尼有需求，请告诉我们，你们就能获得石油。」两国当时正在雅加达港筹备联合军事演习。

去年印尼加入新兴经济体组织金砖国家（BRICS），金砖成员包括俄罗斯和中国。

普拉伯沃也与美国总统川普（Donald Trump）签署了贸易协议，并且加入川普的「和平委员会」（Board of Peace）。（编译：纪锦玲）