研究团体警告：中俄伊朗正在煽动柯克遇刺阴谋论

（法新社华盛顿17日电） 研究团体今天警告，俄罗斯、中国和伊朗的国营媒体正在利用保守派人士柯克（Charlie Kirk）遇刺事件，散布数以千计的虚假说法，藉此对美国及其他敌手构成破坏。

虚假讯息监测机构NewsGuard指出，自上周柯克在犹他州一所大学校园演讲时遭枪击身亡以来，中、俄、伊朗官方媒体已提及柯克6200次。这些数据来自一套社群媒体分析工具。

美国政府今年4月以维护「言论自由」为由，裁撤负责追踪外国虚假讯息的核心机构后，这份评估出炉。然而，长期关注宣传战的专家警告，这个政府机构遭裁撤，恐让美国面对敌手虚假讯息攻势时陷入险境。

NewsGuard报告也呼应了犹他州长柯克斯（Spencer Cox）上周的警告。柯克斯当时指出，美国敌手正在散布与柯克遇刺有关的虚假讯息，意图激化国内政治紧张。

柯克斯表示：「我们看到的是，我们的敌手想要见到暴力。」

他说：「来自俄罗斯、中国、世界各地的机器人帐号，正在散布虚假讯息并煽动暴力。」

NewsGuard指出，大部分假讯息来自俄罗斯官媒，声称乌克兰涉及其中，并企图把凶手行动与柯克反对美国对基辅军援挂钩。但目前没有任何证据显示乌克兰与此案有关。

美国当局指出，涉嫌开枪的22岁犹他州公民罗宾森（Tyler Robinson）从屋顶持步枪射杀柯克。罗宾森遭逮捕并已被正式控以谋杀罪。

伊朗官媒则毫无根据地指控宿敌以色列策划这起谋杀，理由是柯克反对美国对伊朗发动军事打击。

报告指出，伊朗官媒将这起枪击事件描绘为以色列情报机构「摩萨德」（Mossad）的行动，这种说法符合德黑兰一贯将重大危机归咎于敌手的叙事模式。

同时，中国媒体则散布关于罗宾森的虚假讯息，说他2020年曾向川普竞选团队捐款。

NewsGuard指出，「支持中国的评论者藉柯克遇刺事件嘲讽美国，并散布有关嫌犯的虚假资讯，将美国描绘成严重分裂的国家。」

专家指出，外国影响力行动常利用美国的政治危机、选举或天灾来挑拨社会矛盾。

部分研究人员警告，美国可能对于日益严重的外国虚假讯息威胁准备不足。

今年4月，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）关闭「反外国资讯操弄干扰中心」，这个单位原本负责追踪并对抗外国行为者的虚假讯息。

「金融时报」上周报导，欧洲各国收到美国国务院通知，宣布终止去年拜登政府签署的谅解备忘录，这项协议原意为建立统一机制，对抗外国政府散布的虚假讯息。

美国国务院今天表示，「美国已停止所有针对外国国家资讯操纵的框架，以及前任政府所推动的相关机制」，但未进一步说明。（编译：徐睿承）