瑞士打击涉水犯罪困难重重

瑞士研究项目探索涉水犯罪领域存在的不足。 Keystone-SDA

瑞士纳沙泰尔大学(University of Neuchâtel)认为，污染水源者受到的处罚往往过轻。一项研究项目正在分析相关执法为何参差不齐，以及需要做出哪些改变。

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Deutsch de Forschungsprojekt untersucht Lücken bei Wasserkriminalität 原版 更多阅览 Forschungsprojekt untersucht Lücken bei Wasserkriminalität

纳沙泰尔大学日前宣布，该项目由瑞士国家科学基金会(Swiss National Science Foundation, SNSF)资助，旨在分析与水相关的违法行为的起诉情况。

与水相关的犯罪(Water-related crimes) 泛指任何违反国家环境法规、水资源管理法或国际人道法的涉水违法犯罪行为。这些犯罪不仅破坏生态系统，还威胁人类安全，主要分为以下四大类： 水资源盗窃与非法贩运: 包括在管道上私接非法取水暗管、非法抽取地下水或破坏水表。 水污染与环境犯罪: 向地表水或地下水倾倒工业废料、有毒化学品或生活污水。 武装冲突中的涉水犯罪：在战争或武装冲突中，蓄意破坏供水管网、水坝、海水淡化厂等水利基础设施。 水务腐败与有组织犯罪：水资源相关的腐败通常表现为地方官员默许非法钻井、非法水运或滥用职权发放取水许可。 (信息来源：globalchallenges.ch)

5月底，在纳沙泰尔大学召开的全国会议上，该项目公布了初步评估结果。来自科研机构和政府部门的专家展开深入讨论后指出，当前打击涉水违法犯罪行为的手段尚显不足。

受污染的水体

尽管被誉为“欧洲水塔”，瑞士的水体却遭受着农药、微污染物和氮的污染。研究人员指出，主要问题是全国没有统一法规，导致各州之间执法实践不一致。

相关新闻稿援引项目发起人娜佳·卡普斯(Nadja Capus)称：“这项研究的出发点是：人们通常把水犯罪看作零散、孤立的案件，而忽视了它其实是一种具有结构性的、被严重低估的问题。”研究旨在提高人们对水犯罪现象的认知，并使司法系统对其进行有效监管。

这一跨学科项目融合了刑法、犯罪学和法律社会学等多个领域。

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