瑞士日照地图“火热出炉”

太阳辐射在精准预测积雪融化方面起着至关重要的作用。 Keystone-SDA

瑞士科研人员对日照分布情况的测量精益求精，甚至将每棵树投下的阴影都精确标注在一份新出炉的日照地图上。这张地图详细记录了瑞士哪些地方有阳光，哪些地方没有。

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Deutsch de Forschende berechnen den Schatten jedes Baumes in der Schweiz 原版 更多阅览 Forschende berechnen den Schatten jedes Baumes in der Schweiz

隶属于瑞士联邦森林、雪与景观研究院(WSL)的冰雪与雪崩研究所(Institute for Snow and Avalanche Research)于6月16日表示，这些数据将为积雪融化、气候及水循环研究夯实基础。

太阳辐射在准确预测融雪方面起着重要作用。瑞士大约三分之一的降水以降雪的形式出现。因此，上述新数据有利于防洪预警和水力发电的规划。

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科研人员利用瑞士联邦测绘局(Federal Office for Topography, Swisstopo)的高分辨率数据完成了地图建模。研究人员表示，建模挑战之一是如何纳入不断变化的树冠结构。例如，会在冬天落光树叶的落叶乔木。

生成的地图以10米空间分辨率(遥感、地理信息系统和地理学领域术语，表示地图上的每一个像素即网格单元，代表现实世界中10米×10米的地面区域。10米分辨率已经属于相当精细的全国尺度数据集)展示了整个瑞士的太阳辐射分布，数据可细化到全年中的每一天、每一小时。瑞士联邦森林、雪与景观研究院雪水文研究组研究员克莱尔·韦伯斯特(Clare Webster)表示，该数据集已纳入当前的研究成果中。

雪水文(Snow Hydrology) 雪水文属于水文学(Hydrology)的一个分支，研究的是降雪、积雪、融雪与水循环之间的关系。瑞士联邦森林、雪与景观研究院雪水文研究组的具体任务是研究积雪储水量、进行融雪径流预测、山区水资源、洪水风险、气候变化对阿尔卑斯山区积雪和水循环的影响，以及森林与积雪相互作用等问题。

他补充道：“借助这套数据，我们能够对瑞士山地森林的积雪过程进行高精度模拟。”研究结果表明，森林对积雪覆盖状况的影响会因地理位置和气象条件不同而存在巨大差异。

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